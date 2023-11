Mentre continua l’avanzata di terra dell’esercito israeliano nella Striscia, i palestinesi uccisi sono 8.525 di cui 3.200 bambini. Le case distrutte sono finora 44mila e 1.432.000 gli sfollati.

La Redazione

Dopo gli attacchi di Hamas che hanno causato finora 1.400 morti israeliani e 240 ostaggi, la risposta di Israele è stata durissima: l’assedio di Gaza, da giorni senza acqua, elettricità e luce, è totale. In queste ore sono in corso violenti combattimenti nei tunnel di Gaza, mentre il bilancio di morti, feriti e sfollati palestinesi è sempre più drammatico.

Foto: Hosnysalah ©️ Pixabay.com

Gli appelli alla pace

Non si fermano le richieste della fine dei combattimenti, almeno per portare gli aiuti necessari alla popolazione di Gaza. Il Segretario generale dell’Onu Antonio Guterres ha più volte ribadito che “il sistema umanitario di Gaza è al collasso”, mentre l’Assemblea Generale ha adottato una risoluzione per cessate il fuoco a Gaza (con l’astensione, tra molte polemiche, del governo italiano). Amnesty International ha lanciato l’appello al premier Netanyahu: “Israele revochi l’ordine di evacuare gli ospedali di Gaza, può costituire un crimine di guerra”. Ma il primo ministro israeliano Netanyahu ha confermato che non fermerà le armi: “Questo è il tempo della guerra”, ha detto.

Foto copertina: Hosnysalah ©️ Pixabay.com