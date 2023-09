Fratelli d’Italia è al 28,5%, in calo rispetto a due settimane fa (-0,7%), ma cresce rispetto alle Politiche di un anno fa. Pd e M5S crescono di poco (+0,1%), scende Fi (-0,1%), Lega al 9,3% (+0,2%).

La Redazione

Cosa accadrebbe se si votasse oggi? YouTrend/Agi ha realizzato oggi, 28 settembre, una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto, condotti tra il 14 e il 27 settembre. I dati sono disponibili sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.

I sondaggi valutati sono quelli dagli istituti Demos (data di pubblicazione: 23 settembre), EMG (22 settembre), Euromedia (19 settembre), Noto (19 settembre), Piepoli (22 settembre), Quorum (25 settembre), SWG (18 e 25 settembre) e Tecnè (16 e 23 settembre).

Dai dati emerge il forte calo di Fratelli d’Italia che in due settimane perde lo 0,7%, probabilmente dovuto alle difficoltà e agli scarsi risultati che il Governo Meloni sta dimostrando nella gestione di tutte le questioni in agenda, in primis quelle legate al caro vita e al boom di sbarchi a Lampedusa. Fdi tuttavia cresce rispetto alle Politiche di un anno fa (+2,5%). Del calo di questi giorni ne beneficia la Lega di Salvini, tornata alla propaganda anti-migranti e sempre più critica rispetto al governo Meloni, di cui fa parte. Crescono di poco anche Pd, M5S e Azione (+0,1% e +0,2%). Perde lo 0,1% Forza Italia, più di un punto in meno (-1,2%) rispetto a un anno fa.

In 12 mesi, sono cresciuti sia il Pd (+0,6%) che il M5S (+1,1%) mentre la fine dell’unione tra Renzi e Calenda ha fatto precipitare il Terzo polo al 6,9% (-0,9% rispetto alle Politiche).

Supermedia partiti

FdI 28,5 (-0,7 rispetto a due settimane fa e +2,5% in 12 mesi)

Pd 19,7 (+0,1) (+0,6)

M5S 16,5 (+0,1) (+1,1)

Lega 9,3 (+0,2) (+0,5)

Forza Italia 6,9 (-0,1) (-1,2)

Azione 3,9 (+0,2) (nd)

Verdi/Sinistra 3,3 (-0,1) (-0,3)

Italia Viva 2,9 (=) (nd)

+Europa 2,4 (-0,1) (-0,4)

Italexit 1,9 (-0,1) (=)

Unione Popolare 1,3 (-0,1) (-0,1)

Noi Moderati 1,1 (+0,2) (+0,2).

PUBBLICITÀ

Supermedia coalizioni

Centrodestra 45,8 (-0,3) (+2,0)

Centrosinistra 25,4 (-0,1) (-0,7)

M5S 16,5 (+0,1) (+1,1)

Terzo Polo 6,9 (+0,3) (-0,9)

Italexit 1,9 (-0,1) (=)

Altri 3,5 (+0,1) (-1,5)