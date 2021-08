Mercoledì 11 agosto al Castello Volante di Corigliano d’Otranto, torna la rassegna di musica indipendente e culture queer. FACE Magazine è media partner.

Tra le antiche mura dello splendido Castello de’ Monti, per tutti il Castello Volante di Corigliano d’Otranto, torna in Salento il Fuck Normality Festival. Dopo la pausa imposta dalla pandemia, mercoledì 11 agosto la buona musica live ritorna con una delle rassegne più originali e dirompenti dell’estate. Quest’anno sul palco saliranno Eva Geist, Furtherset, Populous, Hugo Sanchez, Boyrebecca, Vera Di Lecce, Okee Ru, Marco Erroi e Alex Palmieri.

FACE Magazine.it è ancora una volta media partner dell’evento, per una notte che si preannuncia esplosiva ed esotica, indipendente e psichedelica. Una notte da vivere fino all’ultimo live, nel rispetto delle misure anti-Covid. Fuck Normality Festival non è solo musica: la rassegna anche quest’anno darà ampio spazio alle installazioni luminose e alle esposizioni artistiche, queste ultime in collaborazione con InTrance Festival, Cinema del Reale, Persona Festival e Visioni a Sud.

Tra i progetti esposti, Gender Project è una raccolta di 100 candidi ritratti semi-nudi, legati a 100 storie, 100 emozioni, 100 vite. Nel programma del percorso di Visioni del Sud invece sono la mostra fotografica Erotico Erotico, a cura di Malì Erotico e Maurizio Buttazzo, la video installazione Lisetta e gli altri, la mostra fotografica Marsico – Down on the Street di Andrea Ciccarese.

Il programma del festival

Come ogni anno, il programma del Fuck Normality Festival porta in Salento alcune delle migliori proposte della musica indipendente contemporanea. Eva Geist, all’anagrafe Andrea Noce, è una cantautrice e talentuosa compositrice italiana. Vanta tanti anni di esperienza musicale e numerose collaborazioni all’attivo, come Il Quadro di Troisi, frutto dell’unione artistica tra lei e l’alfiere della techno italiana Donato Dozzy. Protagonista della scena underground romana, Hugo Sanchez è l’anima del party/evento capitolino Tropicantesimo al Fanfulla e con il belga Dj Athome condivide il progetto Front De Cadeaux. A Roma, la sua base è Pescheria, uno studio in cui agisce un collettivo di artisti e performer locali e internazionali. Tra reale e virtuale, l’immaginario di Boyrebecca è grottesco e ironico: una creatura inclassificabile, sexy, irriverente e crazy. La sua musica con sonorità reggaeton incanta tutt*, è provocatoria, liberatoria e queer. Cantante, producer e performer salentina ma romana di adozione, Vera di Lecce è stata la voce femminile e danzatrice del gruppo di world music Nidi d’Arac, ma nel 2012 ha iniziato il suo percorso individuale, sperimentando suoni e progetti in chiave sempre più elettronica. Producer e dj salentino ormai largamente conosciuto e da anni legato al Fuck Normality Festival, Populous presenterà per la prima volta proprio al Castello Volante il nuovo album Stasi, un lavoro prezioso, dai toni più meditativi e rarefatti che l’artista ha deciso di legare alla disciplina dello yoga.

Ha prodotto i suoi brani con strumenti elettronici e VST, i suoi set sono un connubio tra live e performance. Marco Erroi è il co-fondatore di Common Series, label nata a Roma nel 2013; nei suoi set propone sonorità underground con sovrapposizioni ipnotiche di solchi house, techno, acid, funk e afro dal retrogusto old-school. Okee Ru fin da giovanissimo miscela i suoni provenienti dalla disco e house americana, dirigendosi poi verso paesaggi sonori più esotici e psichedelici. Ha preso parte a progetti prestigiosi come Boiler Room, Red Light Radio, Brilliant Corners, Dimensions Festival, Saturnalia, VIVA! Festival. Del Fuck Normality Festival è un amatissimo e attesissimo resident. Tarantino, classe 1985, Ãle aka Alex Palmieri è dj/producer e illustratore, attratto dalle arti in tutte le sue forme, autore di sonorizzazioni e composizioni musicali per diverse forme artistiche, con il progetto vestas, Ãle ricrea scenari sonori ambient – downtempo. Ha collaborato alla produzione del boutique festival salentino AVANT a cura di Sudsonico. Furtherset è il progetto musicale di Tommaso Pandolfi, attivo dal 2011, anno in cui ha debuttato nel circuito nazionale suonando dal vivo nei tre principali festival italiani di musica elettronica di allora – Club to Club, Dancity e Dissonanze. La sua musica è un incontro di armonie stratificate e avvolgenti, modulazioni in movimento e voci campionate.

La Line up

Fossato

– 21.00

– Alex Palmieri

– Vera di Lecce

– Eva Geist

– Furtherset

– Boy Rebecca

Terrazze

– 20.00

– Populous

– Hugo Sanchez

– Marco Erroi

– Okee Ru

Info

Per accedere all’evento sarà obbligatorio il Green Pass Covid

(Certificazione verde COVID-19 – EU digital COVID)

