Questa mattina, Usa e Israele hanno bombardato l’Iran. Smentita la morte di Khamenei. Raid su una scuola: oltre 50 studentesse uccise. I civili in fuga da Teheran. L’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi.

La Redazione

Il ministro della Difesa israeliano Katz questa mattina ha annunciato per primo l’«attacco preventivo». Il presidente Usa ha pubblicato un video su Truth: «Abbiamo provato a fare un accordo, ma hanno rifiutato ogni occasione di rinunciare alle loro ambizioni nucleari». Poco dopo, Usa e Israele hanno bombardato l’Iran. Secondo quanto riporta il New York Times, citando funzionari Usa, l’attacco sarebbe più esteso di quello di giugno e nel mirino ci sarebbe «per ora» l’apparato militare iraniano. Si ritiene che, oltre al nucleare, Teheran abbia 2mila missili balistici sparsi in tutto il paese. L’abitazione di Khamenei sarebbe stata distrutta e il leader iraniano non sarebbe stato ucciso nell’attacco.

Il raid su una scuola: 51 morti

Tra i vari attacchi, è stata colpita anche una scuola femminile a Minab, nel sud dell’Iran: il bilancio è di oltre 50 studentesse uccise oltre 60 sono i feriti. Ecco il video dei momenti subito dopo l’attacco, dal nostro canale Instagram.

La risposta dell’Iran

La rappresaglia missilistica delle forze dei Pasdaran iraniani ha preso di mira obiettivi americani in tutta l’area del Golfo, in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Le Guardie Rivoluzionarie in Iran hanno annunciato l’Operazione “Truth Promise 4” in risposta “all’aggressione americano-sionista contro il territorio iraniano”. Il quartier generale della Quinta Flotta della Marina statunitense in Bahrein è stato attaccato con missili e droni.

Credits foto: M. Ibrahim – Unsplash