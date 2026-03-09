La guerra fa volare il prezzo dei carburanti: il diesel è ai massimi da tre anni, la benzina come nel 2025. Insorgono associazioni e consumatori. Le opposizioni contro il governo: “Tagli le accise”. Meloni promette interventi sull’Iva.

Di Mauro Orrico

A meno di dieci giorni dall’inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro Iran e Libano, la benzina è già aumentata mediamente di 7 centesimi al litro, mentre il diesel di circa 10. In termini di costo finale per l’utente, la benzina ha ormai superato al self la soglia di 1,8 euro al litro, mentre il gasolio va verso i 2,6 euro al litro. Aumenti che si aggiungo a quelli già introdotti dal governo con l’ultima legge di bilancio, soprattutto sul diesel. Gli ultimi rincari hanno già innescato le prime ipotesi di speculazione da parte delle aziende energetiche, promosse soprattutto dal governo. Il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit, su indicazione del ministro Adolfo Urso e d’intesa con le altre Amministrazioni, ha convocato per oggi una riunione d’urgenza della cabina di regia della Commissione di allerta per un’analisi dell’andamento dei prezzi dei prodotti petroliferi e per fornire immediati riscontri al Governo.

L’appello del Codacons

La richiesta del Codacons è netta: “Il governo – spiega l’associazione – deve accogliere la nostra richiesta e tagliare subito le accise sui carburanti per almeno 15 centesimi di euro al litro. Una simile misura, considerata anche l’Iva applica sulle accise, non solo riporterebbe i listini ai livelli precedenti la crisi con benefici diretti sui costi di rifornimento, ma terrebbe sotto controllo anche i prezzi dei prodotti trasportati, specie gli alimentari, che come noto risentono dei rincari del gasolio considerato che oltre l’80% della merce venduta in Italia viaggia su gomma”.

Anche l’Adoc protesta: “Chiediamo al governo di ridurre subito di 20 centesimi le accise sul diesel, già ulteriormente aumentate con l’ultima legge di bilancio, di intervenire anche sull’Iva per alleggerire il costo finale a carico di famiglie e imprese e sterilizzare temporaneamente le royalties in autostrada per calmierare i picchi record che superano i 2,25 euro”.

Le parole del governo

La premier Giorgia Meloni ha confermato che l’Esecutivo sta valutando contromisure attraverso taskforce dedicato per combattere la speculazione: “Siamo anche al lavoro per mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione. Sulla benzina, stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile”, ha detto la premier.

La proposta delle opposizioni

La risposta della premier è arrivata dopo il pressing di M5S e Pd (oltre che di alcune associazioni di consumatori e di impresa): sia la leader dem Elly Schlein sia i pentastellati Chiara Appendino e Mario Turco si sono espressi a favore di un intervento immediato tramite, appunto, la rinuncia al gettito aggiunto Iva incassato da parte dello Stato, in seguito alla crescita dei prezzi.

