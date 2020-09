La partita più attesa era in Toscana, ma la vera sorpresa è stata la Puglia. Il centrosinistra, contro i pronostici e i sondaggi della vigilia, conferma la guida delle due Regioni e trionfa in Campania. Il centrodestra conquista le Marche, da 25 governate dalla sinistra, e vola in Liguria e Veneto. Le elezioni regionali del 20 e 21 settembre finiscono, così, 3 a 3: la spallata al governo non c’è stata e l’esecutivo, in una sola giornata, festeggia anche la vittoria del Sì al Referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari.

Regionali 2020: i risultati

In Toscana Eugenio Giani (centrosinistra) vince con il 48,7% contro la sfidante di centrodestra Susanna Ceccardi al 40,5%. Irene Galletti (M5S) si ferma al 6,4% e Tommaso Fattori (Toscana a Sinistra) al 2,2%. Tra le liste, il Pd è il primo partito con oltre il 35% dei voti, la Lega è al 21,8% e Fratelli d’Italia al 13,5%. Nella terra di Matteo Renzi, Italia Viva (insieme a +Europa) non va oltre il 4,5%.

In Puglia Michele Emiliano (centrosinistra) è confermato presidente con il 47,1% contro Raffaele Fitto al 38,8%, Antonella Laricchia (M5S) 11% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) 1,6%. In Puglia, il Pd è primo partito con oltre il 17%, Fratelli d’Italia è al 12,6%, M5S al 9,6%. Crolla la Lega al 9,5%.

In Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) trionfa con il 69% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 17,3%. Valeria Ciarambino (M5S) ottiene l’11%. Anche in Campania il Pd è il primo partito con il 17,4%. Seguono la lista De Luca Presidente (13,6%), il M5S (11%). Crollano Lega e Fratelli d’Italia al 5,6% e 5,3%.

Nelle Marche Francesco Acquaroli (centrodestra) vince con il 49% mentre Maurizio Mangialardi (centrosinistra) è fermo al 37%. Gianmario Mercorelli del M5s è terzo con l’8,7%. Il Pd è primo partito con oltre il 24% mentre la Lega è la seconda lista con il 22%.

In Liguria Giovanni Toti (centrodestra) è confermato presidente con il 56,2% su Ferruccio Sansa (centrosinistra + M5s) al 38,8%. La lista “Cambiamo con Toti Presidente” è la più votata con il 22,7%, seguono il Pd al 19,8%, la Lega al 17,1% e Fratelli d’Italia al 10,8%.

In Veneto Luca Zaia si impone con il 76,7% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 15,8%. Il rapporto tra Zaia e Lega è di 1 a 3: la lista del presidente è al 47% , il Carroccio al 14,7%.