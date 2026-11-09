Il presidente di Israele, Isaac Herzog, ha affidato al leader di Yashar, Gadi Eisenkot, l’incarico di formare un nuovo governo: “Momento fragile per la democrazia”. Eisenkot ha aperto al Likud, ma senza Netanyahu.

Di Marta Foresi

Domenica pomeriggio Gadi Eisenkot, leader del Blocco del Cambiamento, ha ricevuto ufficialmente l’incarico di formare un nuovo governo dopo le elezioni del 27 ottobre. “Mi aspetto che faccia qualsiasi cosa per far nascere un esecutivo che rappresenti tutto il Paese. Il popolo desidera ardentemente un governo stabile”, ha detto il presidente di Israele Isaac Herzog sottolineando il momento percepito come cruciale per lo Stato ebraico. Il leader appena incaricato ai giornalisti ha dichiarato: “Israele è in un momento di emergenza, ci sono fronti di guerra aperti, non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti. Siamo in uno dei momenti più fragili che la democrazia israeliana abbia mai conosciuto. Per questo c’è grande urgenza per una nuova leadership di cui ci si possa fidare”.

Poi l’invito agli avversari a sostenere il suo governo: “Se davvero il Likud e Sionismo Religioso (di Bezalel Smotrich) credono che questo sia il momento dell’unità, non immagino un motivo per cui non dovrebbero sostenere un governo sotto la mia guida e secondo i principi che ho presentato”, ha dichiarato Eisenkot che ora ha 28 giorni di tempo per provarci.

Sabato sera, poco prima che Herzog annunciasse la sua scelta, Benjamin Netanyahu, premier in carica fino alla formazione di un nuovo governo, in una dichiarazione-video ha chiesto un esecutivo di unità che includa tutti i partiti del campo nazionale e sionista. Escludendo la partecipazione dei partiti arabi (19 seggi). Lo stesso veto è stato posto all’interno del Change Bloc da Avigdor Liberman che, con una clamorosa marcia indietro, ha aperto alla discussione sull’arruolamento dei giovani ultraortodossi (e quindi ai partiti religiosi) sbarrando la strada a un governo di minoranza con i partiti arabi.

Foto copertina © Gadi Eisenkot, via Facebook