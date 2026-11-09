Da sabato, le forti piogge stanno allagando oltre 70 mila tende in cui vivono 270 mila sfollati di Gaza. Gli appelli dell’Onu per “un intervento immediato per salvare migliaia di vite”. Israele, intanto, blocca l’ingresso degli aiuti umanitari perché “potrebbero contenere armi”.

Di Mauro Orrico

Le violente piogge del fine settimana hanno allagato la Striscia di Gaza, lasciando decine di migliaia di palestinesi senza un riparo dopo che circa 70mila tende sono state distrutte o sommerse dall’acqua. Le alluvioni hanno causato danni praticamente in tutta la Striscia, dalla Città di Gaza, la principale del territorio, a nord, a Khan Yunis, al sud. La situazione è particolarmente critica nel centro della Striscia, a Deir al Balah: qui una frana di sabbia ha travolto alcune tende, causando la morte di cinque persone. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, il maltempo ha provocato anche il crollo di diverse abitazioni e il ferimento di numerosi residenti. Israele, intanto, blocca l’ingresso degli aiuti umanitari perché “potrebbero contenere armi”.

A Gaza, dal 7 ottobre 2023, la stragrande maggioranza degli oltre due milioni di abitanti della Striscia è stata sfollata per via dell’invasione delle forze armate israeliane. Più dell’80 per cento degli edifici è stato danneggiato o distrutto da bombardamenti aerei e quasi tutta la popolazione vive in campi profughi o accampamenti temporanei, spesso senza mezzi per proteggersi dal freddo e con accesso limitato a cibo, servizi igienici e acqua potabile. Al momento di notte le temperature scendono fino a 5 °C. L’alluvione ha peggiorato la situazione ed è solo l’inizio dell’inverno.

Il ministero degli Esteri di Ramallah, gestito dall’Autorità nazionale palestinese (Anp), ha lanciato un appello alla comunità internazionale, all’Onu e alle ong perché “intraprendano un’azione immediata e coordinata per salvare vite umane nella Striscia di Gaza. Un appello all’azione è arrivato anche dall’Onu, che denuncia: “Le organizzazioni umanitarie si sono mobilitate rapidamente, ma le scorte disponibili sono insufficienti. È necessario consentire subito l’ingresso dei beni di prima necessità per affrontare l’inverno. Servono urgentemente maggiori finanziamenti umanitari”. Nella serata di domenica, Amani Al Naouq, portavoce del Comitato Internazionale della Croce Rossa (Cicr), ha avvertito che la situazione umanitaria nella Striscia “ha raggiunto un livello catastrofico”.