Si è aperto martedì il 75° festival di Sanremo: sono 29 i cantanti in gara e 4 le nuove proposte. Tanti gli ospiti e i co-conduttori che affiancheranno il direttore artistico Carlo Conti. Ecco il programma completo delle 5 serate.

Martedì 11 febbraio

La serata inaugurale del Festival di Sanremo è stata condotta dal Direttore artistico Carlo Conti, Antonella Clerici e Gerry Scotti. Nel corso della puntata si sono esibiti tutti e 29 i concorrenti che hanno presentato per la prima volta i loro brani in gara e a votare è stata la sala stampa, web e tv. Gli ospiti della serata sono stati Noa e Mira Awad, che hanno intonato Imagine di John Lennon, e Jovanotti. Dal Suzuki stage di piazza Colombo a Sanremo c’è stata invece l’esibizione di Raf.

Alla fine della puntata, Carlo Conti ha annunciato i primi cinque artisti più votati della prima serata (non in ordine di classifica) che sono:

• Brunori Sas – L’albero delle noci

• Giorgia – La cura per me

• Lucio Corsi – Volevo essere un duro

• Simone Cristicchi – Quando sarai piccola

• Achille Lauro – Incoscienti giovani

Mercoledì 12 febbraio

Per la seconda serata i co-conduttori accanto a Conti saranno Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica. I big a esibirsi saranno solo la metà di quelli in gara e, questa volta, a votare saranno il pubblico da casa e la giuria delle radio. Nell’arco della puntata, ci saranno anche le esibizioni dei 4 artisti provenienti da Sanremo Giovani, di cui solo due passeranno il turno.

I superospiti saranno il frontman dei Maneskin, Damiano David e il cast del film ‘Follemente’ di Paolo Genovese (Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Vittoria Puccini, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Edoardo Leo, Marco Giallini, Maurizio Lastrico, Rocco Papaleo e Claudio Santamaria). Sul Suzuki Stage si esibirà, invece, BigMama.

Giovedì 13 febbraio

Per la terza serata, saranno tre donne ad accompagnare il padrone di casa come co-conduttrici: Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. Si esibirà la restante metà degli artisti e saranno giudicati dal pubblico da casa e dalle radio. Si sfideranno i 2 finalisti della categoria Nuove Proposte e grazie al voto delle tre giurie sarà eletto il vincitore di Sanremo giovani.

Gli ospiti all’Ariston saranno i Duran Duran, i protagonisti di ‘Mare Fuori 5’ e Iva Zanicchi, a cui sarà consegnato il premio alla carriera. In diretta sul Suzuki Stage ci sarà Ermal Meta.

Venerdì 14 febbraio

Nella serata dedicata alle cover e ai duetti, Carlo Conti avrà al suo fianco Mahmood e Geppi Cucciari come co-conduttori e i 29 big in gara si esibiranno su alcuni brani famosi della discografia italiana e internazionale, accompagnati da alcuni artisti ospiti. Alla fine della puntata le tre giurie eleggeranno il vincitore della gara delle cover. La classifica della serata non influenzerà quella definitiva della gara principale. In piazza Colombo si esibiranno Benji e Fede.

Sabato 15 febbraio

Per la finale, Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan saranno accanto a Carlo Conti. Gli ospiti della serata saranno l’attrice Vanessa Scalera, il calciatore Edoardo Bove e Antonello Venditti, a cui sarà consegnato il secondo premio alla carriera di Sanremo 2025. Sul Suzuki stage ci sarà Tedua. Quanto alla gara, i 29 big si esibiranno tutti con i loro brani originali e le tre giurie determineranno la classifica finale che eleggerà il vincitore di Sanremo 2025.

I 29 cantanti in gara

• Achille Lauro – “Incoscienti giovani”

• Bresh – “La tana del granchio”

• Brunori Sas – “L’albero delle noci”

•Clara – “Febbre”

• Coma_Cose – “Cuoricini”

• Elodie – “Dimenticarsi alle 7”

• Fedez – “Battito”

• Francesca Michielin – “Fango in Paradiso”

• Francesco Gabbani – “Viva la vita”

• Gaia – “Chiamo io chiami tu”

• Giorgia – “La cura per me”

• Irama – “Lentamente”

• Joan Thiele – “Eco”

• Lucio Corsi – “Volevo essere un duro”

• Marcella Bella – “Pelle diamante”

• Massimo Ranieri – “Tra le mani un cuore”

• Modà – “Non ti dimentico”

• Noemi – “Se t’innamori muori”

• Olly – “Balorda nostalgia”

• Rkomi – “Il ritmo delle cose”

• Rocco Hunt – “Mille vote ancora”

• Rose Villain – “Fuorilegge”

• Sarah Toscano – “Amarcord”

• Serena Brancale – “Anema e core”

• Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – “La mia parola”

• Simone Cristicchi – “Quando sarai piccola”

• The Kolors – “Tu con chi fai l’amore”

• Tony Effe – “Damme ‘na mano”

• Willie Peyote – “Grazie ma no grazie”

I duetti della quarta serata

• Achille Lauro e Elodie – “A mano a mano” di Riccardo Cocciante e “Folle città” di Loredana Bertè, un loro tributo a Roma

• Bresh con Cristiano De André – “Creuza de mä” di Fabrizio De André

• Brunori Sas con Riccardo Sinigallia e Dimartino – “L’anno che verrà” di Lucio Dalla

• Clara con Il Volo – “The sound of silence” di Simon & Garfunkel

• Coma_Cose con Johnson Righeira – “L’estate sta finendo” dei Righeira

• Fedez con Marco Masini – “Bella stronza” di Marco Masini

• Francesca Michielin e Rkomi – “La nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini

• Francesco Gabbani con Tricarico – “Io sono Francesco” di Tricarico

• Gaia con Toquinho -“La voglia, la pazzia” di Ornella Vanoni

• Giorgia con Annalisa – “Skyfall” di Adele

• Irama con Arisa – “Say something” degli A Great Big World con Christina Aguilera

• Joan Thiele con Frah Quintale – “Che cosa c’è” di Gino Paoli

• Lucio Corsi con Topo Gigio – “Nel blu dipinto di blu” di Domenico Modugno

• Marcella Bella con i Twin Violins – “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano

• Massimo Ranieri con i Neri per caso – “Quando” di Pino Daniele

• Modà con Francesco Renga – “Angelo” di Francesco Renga

• Noemi e Tony Effe – “Tutto il resto è noia” di Franco Califano

• Olly con Goran Bregović e la Wedding & Funeral Band – “Il pescatore” di Fabrizio De André

• Rocco Hunt con Clementino – “Yes I know my way” di Pino Daniele

• Rose Villain con Chiello – “Fiori rosa, fiori di pesco” di Lucio Battisti

• Sarah Toscano con gli Ofenbach – “Overdrive” degli Ofenbach con Norma Jean Martine

• Serena Brancale con Alessandra Amoroso – “If I ain’t got you” di Alicia Keys

• Shablo feat. Guè, Joshua e Tormento con Neffa – “Amor de mi vida” dei Sottotono e “Aspettando il sole” di Neffa

• Simone Cristicchi con Amara – “La cura” di Franco Battiato

• The Kolors con Sal Da Vinci – “Rossetto e caffè” di Sal Da Vinci

• Willie Peyote con i Tiromancino e Ditonellapiaga – “Un tempo piccolo” di Franco Califano