Oltre venti padiglioni nazionali hanno deciso di restare chiusi per protesta contro la presenza di Israele. La mobilitazione “senza precedenti” è promossa, tra gli altri, dal collettivo Anga – Art Not Genocide Alliance.

Di Marta Foresi

Per la prima volta nella sua storia, alla Biennale d’arte di Venezia che ha inaugurato da pochi giorni, oltre venti padiglioni nazionali hanno deciso di restare chiusi per protesta contro la presenza di Israele. Finora l’elenco comprende: Austria, Belgio, Egitto, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Turchia, Finlandia, Olanda, Irlanda, Qatar, Malta, Cipro, Ecuador, Regno Unito e Arti Applicate, ma altri Paesi potrebbero aggiungersi. Il padiglione italiano invece non aderisce alla protesta.

Lo ha annunciato il canale Telegram Global Project: “Decine di padiglioni ed esposizioni della Biennale di Venezia rimangono chiusi per lo sciopero di lavoratrici e lavoratori della cultura contro la presenza del Padiglione israeliano e il genocidio ancora in corso in Palestina”. La mobilitazione “senza precedenti” è promossa, tra gli altri, dal collettivo Anga – Art Not Genocide Alliance.

Foto credits © La Biennale, via X

Venerdì dalle 16.30, un corteo ha sfilato da Via Garibaldi cercando di raggiungere il padiglione israeliano all’Arsenale, “contro il genocidio e la militarizzazione dell’economia, per i diritti di lavoratrici e lavoratori e in solidarietà con gli attivisti della Global Sumud Flotilla Thiago e Saif, detenuti ora in Israele”, ha scritto sempre il canale Telegram Global Project.

Ma venerdì è stata anche la giornata della visita del ministro dei Trasporti e leader della Lega, Matteo Salvini che ha detto: “Vado alla Biennale perché è bella, è un’istituzione storica e perché Venezia è straordinaria”. Il ministro ha anche aggiunto: “Andrò anche al padiglione russo, certo”.