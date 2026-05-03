I due leader della Flotilla, Thiago Ávilae Saif Abukeshek sono ancora detenuti in un carcere nel sud di Israele. Hanno raccontato di essere stati picchiati violentemente e sono in sciopero della fame. AbuKeshek rischia la pena di morte.

La Redazione

Il tribunale di Ashkelon, città costiera nel sud di Israele, ha prolungato di altri due giorni la detenzione dell’attivista palestinese-spagnolo Saif Abukeshek e del suo compagno brasiliano Thiago Ávila, gli unici due che non sono stati rilasciati ma sono stati portati in Israele “per essere interrogati”. I due leader della Flotilla hanno riferito di essere stati violentemente picchiati. Nella foto Avila ha un livido rosso sulla testa. Il loro avvocato ha dichiarato che sono in sciopero della fame. Per gli avvocati della Flotilla: “Il procedimento è viziato e illegale. Non esiste alcuna base giuridica per l’applicazione extraterritoriale dei reati”. In base alla nuova legge israeliana che ha legalizzato la pena di morte per i palestinesi, Abukeshek potrebbe rischiare di essere impiccato.

Gli altri 173 attivisti liberati

Dopo l’abbordaggio della Flotilla, Tel Aviv ha rilasciato venerdì in Grecia 173 dei 175 attivisti rapiti in acque internazionali e poi arrestati. L’operazione illegale del sequestro delle 20 barche è avvenuta in acque internazionali nei pressi di Creta, ad oltre 600 miglia da Gaza, ed è stata condannata sia dall’Ue che dal governo italiano. Gli attivisti che hanno raccontato di essere stati picchiati, umiliati e insultati. Le foto ritraggono volti tumefatti e feriti. I 23 italiani sono tornati oggi in Italia.