“Vi annienteremo”: con una mail, mercoledì mattina, è stato annunciato l’allarme bomba in 6.300 scuole italiane. La premier Meloni incontra le opposizioni: “Strategia per il caos”. La mail è arrivata da un profilo compromesso taiwanese.

La Redazione

Pochi minuti prima delle 10 di mercoledì, una mail è stata inviata a 6.300 scuole italiane. “Siamo venuti per annientarvi. “Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani”, c’era scritto nel messaggio di posta elettronica. La mail era firmata Mikhail Antropov, lo stesso nome che è comparso la settimana scorsa nella rivendicazione dei falsi allarmi bomba a bordo di decine di aerei di linea e nelle sedi di alcune emittenti televisive europee. Questa volta, però, l’allarme è stato molto più ampio. Nel testo della mail si annunciava la presenza di un “potente ordigno” lasciato nell’edificio all’interno di un sacchetto di plastica “con innesco a distanza”. Inoltre, si faceva riferimento anche ad una bomba piazzata nel motore dell’auto del primo ministro. Il messaggio ha creato un’altra giornata di caos e paura per centinaia di migliaia di studenti e famiglie dopo quella del 2 novembre, quando un messaggio simile è stata recapitato a 280 dirigenti scolastici.

Le forze dell’ordine e gli artificieri, entrati in azione per effettuare le bonifiche negli edifici, non hanno trovato nulla. L’attenzione resta comunque alta tanto che la premier Giorgia Meloni ha convocato nel pomeriggio a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione, per poi incontrare giovedì mattina anche i leader dell’opposizione. “Nessun pericolo concreto, ma solo una strategia per generare allarme”, ha detto la premier in un videomessaggio sui social. Per il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è “prematuro parlare di regia comune”. Secondo il ministro della Difesa Guido Crosetto tutto “fa parte di una strategia che ormai è chiara: quella di seminare terrore o di creare delle preoccupazioni”.

Chi c’è dietro l’allarme bomba

La mail che annunciava “un potente ordigno esplosivo” inviata a migliaia di scuole italiane è partita da un profilo compromesso della Daye University di Taiwan, un ateneo privato dell’isola, e poche ore fa il governo taiwanese lo ha confermato. Dai primi accertamenti sembrerebbe possa essere riconducibile all’account di una ex studentessa violato dagli hacker. Nell’intestazione della mail compaiono anche caratteri cinesi traducibili nel nome Liu Fang-chun. Nei giorni scorsi la Francia ha attribuito all’Iran la paternità degli attacchi informatici alla catena del freddo. Ma Misoginistan, citato nella mail, sembrerebbe riecheggiare i fantomatici ‘Combattenti dello Stato Maschile‘, gruppo russo ultranazionalista che ha firmato altre mail con allarmi bomba sugli aerei.