Al corteo per la Festa della Liberazione a Roma, un uomo e una donna sono stati feriti da colpi di pistola ad aria compressa. Uno dei pallini esplosi è stato trovato per terra: ora indaga la Digos. A Milano, contestata la brigata ebraica che ha cercato di sfilare con le bandiere israeliane e americane.

La Redazione

Sabato pomeriggio alla fine del corteo per la festa della Liberazione a Roma un uomo e una donna sono stati feriti da tre colpi di pistola ad aria compressa. L’uomo è stato colpito alla mano e al collo e la donna alla spalla. I due indossavano un fazzoletto dell’ANPI, l’Associazione nazionale dei partigiani italiani, e stavano cercando un bar in una via vicino a parco Schuster, dopo il corteo. A sparare sarebbe stato un uomo su una moto e con casco integrale, che si è fermato e ha sparato tre colpi. Ora indaga la Digos. L’uomo e la donna non sono stati feriti in modo grave, ma entrambi hanno perso sangue e sono stati soccorsi in ospedale.

A Milano contestata la Brigata ebraica

Oltre 50mila persone hanno partecipato alla manifestazione in Porta Venezia a Milano. Il corteo ha visto tensioni tra i manifestanti e la Brigata ebraica, che ha cercato di sfilare con bandiere israeliane e americane per poi lasciare il corteo organizzato per l’81esimo anniversario della Liberazione. Tante le anime della manifestazione, che è stata tra le più partecipate degli ultimi anni.