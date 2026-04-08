Trump ha esteso di due settimane la tregua in Iran, ma Beirut è travolta dai raid israeliani: vittime in strada, centinaia tra morti e feriti. I testimoni parlano di “scene apocalittiche”. Il tycoon: “L’accordo con Teheran è buono ma se non funziona torniamo alla guerra”.

La Redazione

Mentre Donald Trump conferma la tregua nella guerra contro l’Iran, una massiccia ondata di missili israeliani ha colpito Beirut nell’arco di pochi minuti, investendo simultaneamente diversi quartieri della capitale libanese, dal centro al lungomare fino alla periferia sud. Si tratterebbe di circa 160 bombe su 100 obiettivi in soli 10 minuti. Le esplosioni hanno interessato aree densamente popolate, provocando il panico tra i residenti. Gli attacchi israeliani hanno causato oltre 300 morti a Beirut e nella sua periferia meridionale Dahiyeh, roccaforte di Hezbollah. Diverse testimonianze parlano di “scene apocalittiche“, con edifici danneggiati o distrutti e colonne di fumo visibili in più punti della città. Fonti mediche riferiscono della presenza di numerosi cadaveri nelle strade e di un alto numero di feriti, con gli ospedali sotto pressione.

Le stesse fonti hanno lanciato un appello urgente alla popolazione per la donazione di sangue. Le operazioni di soccorso sono in corso in diverse zone colpite, con ambulanze e squadre di emergenza impegnate a raggiungere i siti bombardati in un contesto reso difficile dalla simultaneità degli attacchi e dai danni alle infrastrutture.

Il fronte iraniano: tregua di due settimane

Per ora, il regime iraniano ha vinto la guerra. Israele e Stati Uniti volevano rovesciarlo, ma le previsioni sullo stretto di Hormuz si sono rivelate fallimentari. Il regime di Teheran è riuscito a trasformare il blocco dello stretto in un’arma strategica di ricatto. Così, Trump ha esteso la tregua e l’ultimatum a due settimane. La Guida Suprema Ali Khamenei, che era malata di cancro e aveva 86 anni, è stata uccisa da un attacco aereo il primo giorno di guerra, il 28 febbraio, ma il suo posto è stato preso dal figlio Mojtaba Khamenei e la sua nomina ha rappresentato un messaggio potente: il regime è lo stesso di prima.

Oggi Trump ha annunciato dazi al 50% a chi fornisce armi all’Iran.