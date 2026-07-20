Domenica 26 luglio, torna l’evento prodotto da FACE Magazine.it e Testaccio Estate, che celebra l’indimenticato cantautore genovese, a 27 anni dalla scomparsa. Sul palco della Città dell’Altra Economia, i Faber Quartet e molti ospiti, per un lungo omaggio a Fabrizio de André.

La Redazione

Torna a Roma Caro Faber – Una notte per De André, il concerto – evento divenuto in questi anni un appuntamento ormai irrinunciabile dell’Estate Romana. Domenica 26 luglio dalle ore 21,00, con apertura dello spazio alle 19, la Città dell’Altra Economia celebrerà l’indimenticato cantautore genovese scomparso l’11 gennaio 1999. Una serata speciale per un omaggio corale dedicato a Fabrizio De André, a 26 anni dalla morte, nel cuore dell’estate romana. Poeta, musicista, intellettuale libero, De André ha dato voce agli ultimi, ai dimenticati, agli emarginati. Giunto quest’anno alla sua 11esima edizione, “Caro Faber” non è solo un concerto, ma un invito a riscoprire il valore politico, umano e poetico di una musica che ha ancora molto da dire.

In foto: Faber Quartet

Sul palco di Testaccio Estate saliranno i Faber Quartet, con i musicisti Marco Pinto (voce e basso), Bruno de Benedetto (tastiere) Mimmo Condello (batteria), Peppe D’Agostino (chitarra) e molti ospiti. Tra loro, Cecilia Lavatore, presentatrice della serata, Giulio Pantalei, Chiara Sileno e Daniel Bologna, Iris Basilicata, Daniele De Gregori e La Noce. Tutti gli artisti ripercorreranno il repertorio di Faber, interpretando le sue canzoni più amate.

L’evento è una produzione Testaccio Estate e FACE Magazine.it, con la direzione artistica e la regia di Mauro Orrico.



Biglietti gratuiti Sold Out

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Testaccio Estate

Città dell’Altra Economia

Largo Dino Frisullo, 00153 Roma

testaccioestate.it

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