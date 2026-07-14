Almeno 30 franchi tiratori hanno affossato, con il voto segreto, l’emendamento sulle preferenze con i capilista bloccati. Lo scarto è stato di un voto: 188 No contro 187 Sì. Le opposizioni unite chiedono le dimissioni. Meloni: “Vince la palude”.

La Redazione

Per un voto, alla Camera, non è passato l’emendamento sulle preferenze su cui Giorgia Meloni ha scommesso e “messo la faccia” arrivando a sfidare le opposizioni con la richiesta di contarsi senza ricorrere al voto segreto. La giornata ha registrato un pienone visto raramente in Aula, coi ministri-deputati corsi al proprio scranno. Almeno una trentina sono stati i voti mancanti e la caccia ai franchi tiratori è partita immediatamente mentre le opposizioni hanno festeggiato e chiesto le immediate “dimissioni” del governo. Roberto Giachetti è stato espulso per “aver sfidato la presidenza”, mentre la tensione è salita in merito al deputato di Futuro Nazionale, Domenico Furgiuele, che in Aula avrebbe pronunciato il nome di Hitler.

“Ci abbiamo provato, ha vinto di nuovo la palude” è stato il commento amaro, a caldo della premier.

Tutti i leader dell’opposizione hanno chiesto le dimissioni del governo. “Questo è un voto contro l’arroganza: prendete atto del fallimento e andate a casa” ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein. Per il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, con questo voto la maggioranza “ha sfiduciato la premier”. Dello stesso tenore le posizioni di Avs, Più Europa e Italia Viva, tutti concordi nel chiedere le dimissioni dell’esecutivo.