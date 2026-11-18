Martedì, l’Aula della Camera ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo che era già stato approvato al Senato. Hanno votato contro M5s, Avs e Pd. Con la maggioranza, Italia Viva e Azione. Per Amnesty: “Giornata buia per libertà d’espressione”.

La Redazione

Il testo per l’adozione della definizione di antisemitismo promossa dall’Ihra ha ottenuto 147 sì dal centrodestra con il sostegno di Italia Viva e Azione ed ora è legge. Si chiude un percorso parlamentare che è sempre stato accompagnato da polemiche e tensioni, dentro e fuori dall’Aula. Il Campo Largo – ad esclusione di Italia Viva – ha detto no, con 5 deputati riformisti del Pd che però non hanno votato disattendendo ancora una volta l’indicazione del partito. La nuova legge prevede l’adozione ufficiale della definizione operativa di antisemitismo formulata dall’IHRA (International Holocaust Remembrance Alliance) e una serie di misure preventive e di monitoraggio, citando anche i relativi esempi esplicativi, compresi quelli legati a certe modalità di critica nei confronti dello Stato di Israele.

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La legge non istituisce nuove fattispecie di reato, poiché in Italia la materia è già regolata dalla normativa vigente (come la legge Mancino). Istituisce la figura del Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo presso la Presidenza del Consiglio. Inoltre, prevede l’adozione di una strategia nazionale triennale e la creazione di una banca dati per monitorare e raccogliere i dati sugli episodi di antisemitismo e sui crimini d’odio.

Pd, Avs, +Europa e M5s hanno chiesto di modificare il testo e di adottare la Dichiarazione di Gerusalemme sull’antisemitismo, che parla esplicitamente di “discriminazione, pregiudizio, ostilità o violenza contro gli ebrei in quanto ebrei (o contro le istituzioni ebraiche in quanto ebraiche)” senza alcun riferimento allo stato di Israele. Secco il no da parte del relatore Paolo Emilio Russo e del governo, che ha espresso parere contrario su tutte le proposte delle opposizioni per poi bocciarli al momento del voto. “Nessuno in quest’Aula si è mai sognato di limitare il diritto di critica politica”, ha spiegato Russo.

Amnesty: “Giornata buia per libertà d’espressione”

“Oggi è una giornata buia per la libertà d’espressione. L’Italia ha infatti deciso di rendere giuridicamente vincolante la definizione operativa di antisemitismo dell’Ihra. La nuova legge si basa su una definizione che da tempo suscita serie preoccupazioni perché confonde l’antisemitismo con le critiche legittime a Israele, aumentando il rischio di forme diffuse di censura e autocensura”, ha dichiarato Erika Guevara Rosas, alta direttrice delle campagne e delle ricerche di Amnesty International, dopo l’approvazione del ddl. “La sua applicazione nelle scuole, nelle università, sulle piattaforme dei social media e in altri ambiti rischia di creare un clima di intimidazione che scoraggi le persone dall’esercitare i propri diritti alla libertà d’espressione e di riunione pacifica”, ha aggiunto.

Le parole shock di Malaguti (Fdi) sui bambini di Gaza

Nel corso della discussione sono stati molti i momenti di tensione. Il primo ha visto protagonisti il deputato FdI Mauro Malaguti e il segretario del Partito liberaldemocratico Luigi Marattin. L’esponete di Fratelli d’Italia ha fatto riferimento al dato delle nascite in crescita a Gaza per negare l’idea del genocidio promosso da Israele. “Dire che a Gaza c’è stato un genocidio vi rende dei bugiardi, non degli antisemiti”, ha commentato Marattin. Immediata la reazione del leader di Avs Nicola Fratoianni: “L’oscenità a cui abbiamo assistito è una pagina nera della storia di questo Parlamento. E lei, collega Malaguti, si vergogni”.