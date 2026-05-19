Anche le ultime 10 imbarcazioni ancora in mare sono state abbordate dalla marina militare israeliana, che ha sparato contro alcune barche e speronato la Sirius. Tra i 29 italiani fermati c’è anche il deputato del M5s Carotenuto. Il Portogallo ha convocato l’ambasciatore di Tel Aviv: “Violato il diritto internazionale”. Le opposizioni: “Da Meloni solo silenzio, venga a riferire in Aula”.

La Redazione

Carlo Biasioli della Global Sumud Flotilla ha raccontato poco fa: “In queste ore abbiamo assistito a un inasprimento del comportamento dei militari soprattutto in mare”. Biasioli ha parlato anche degli spari contro alcune imbarcazioni della Flotilla. Con le ultime 10 imbarcazioni abbordate questo pomeriggio, Israele ha bloccato tutte le 50 barche della missione umanitaria, partita dalla Turchia pochi giorni fa per “portare aiuti di prima necessità a Gaza, rompere l’assedio e accendere i riflettori sul genocidio ancora in corso in Palestina”.

Tra i 29 italiani fermati ci sono anche l’inviato del Fatto Quotidiano Mantovani, il deputato del M5s Carotenuto e due ultrasettantacinquenni: la più anziana è Giuseppina Branca, infermiera di 79 anni originaria di Cannero Riviera, in Piemonte. La donna fa parte del convoglio di terra che cerca di raggiungere Gaza, bloccato in Libia. A bordo delle barche abbordate c’è anche un medico toscano in pensione di 77 anni.

Tutti gli attivisti sono stati catturati dall’esercito israeliano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato: “Abbiamo chiesto che i nostri connazionali vengano tutelati” e “immediatamente rilasciati”, invitando Israele al “rispetto del diritto internazionale”. Ma intanto, dall’opposizione monta la protesta contro quella che denunciano come una “violazione” e “un atto di pirateria”, chiedendo al governo: “Perché Meloni non condanna?”.

Conte: “Governo pretenda immediata liberazione”

“L’esercito israeliano è tornato ad attaccare la Flotilla: sono ore che abbiamo perso i contatti con il nostro deputato Dario Carotenuto mentre l’organizzazione della missione conferma che è stato prelevato dai militari di Israele assieme ad altri nostri connazionali. Addirittura hanno sparato, anche se sembrerebbe con proiettili non letali, contro equipaggi inoffensivi con le mani alzate. È gravissimo, è un sequestro a mano armata, è illegale e intollerabile. Il governo deve reagire con fermezza, pretendendo l’immediata liberazione degli italiani”. Lo scrive sui social, il leader del M5s Giuseppe Conte.

La protesta delle opposizioni

Dal Pd, per Francesco Boccia: “È vergognoso ciò che accade e che il governo non dica nulla”. Per Lia Quartapelle: “È un crimine chi ferma una nave in acque internazionali, non chi fa solidarietà”.

Dario Carotenuto del M5s, che è salito a bordo della Flotilla questa mattina ha scritto sui social: “Sono qui anche per proteggere questi ragazzi straordinari che stanno facendo qualcosa di enorme: lanciare un messaggio al mondo mentre davanti ai nostri occhi si consuma un genocidio”.

Per Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra italiana e coportavoce di Avs: “Israele, abbordando la Flotilla, conferma il suo disprezzo nei confronti del diritto internazionale. Non basta una blanda condanna, serve che il nostro Governo si attivi subito per garantire l’incolumità degli equipaggi e servono azioni concrete per sanzionare e isolare il governo di Benjamin Netanyahu”.

Foto copertina: dai social di Greenpeace Italia