Gli studenti di Medicina hanno fatto irruzione ieri alla festa di Fratelli d’Italia, contestando la ministra dell’Università Bernini. “Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno”, hanno detto. E la ministra ha risposto: “Siete sempre dei poveri comunisti”.

La Redazione

Atreju si è scaldata alle 4 di pomeriggio quando la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini ha preso il microfono al termine di un dibattito alla festa dei giovani di Fratelli d’Italia. Bernini è stata contestata da un gruppo di studenti dell’Udu (l’Unione degli universitari), che dalla platea hanno detto: «Non ce la facciamo più, ci sono ragazzi che stanno male, ragazzi che hanno ricominciato ad andare dallo psicologo, ragazzi che si tolgono la vita, ragazzi che con il semestre filtro rischiano di perdere un anno. Siamo studenti, venga a parlare con gli studenti».

La ministra ha risposto così: «Eccoli i contestatori, vi stavamo aspettando. Come diceva il presidente Berlusconi: siete sempre dei poveri comunisti. Ho investito 9,4 miliardi sull’università e oltre 800 milioni sulle borse di studio. Questa degli studenti è la strategia del caos: parlano ma non ascoltano. Comincio a preoccuparmi quando qualche partito politico fa loro eco». Agli insulti della ministra, gli studenti hanno replicato così: «Sono mesi che non parla con noi. Con la sua riforma ci sono ragazzi che perdono i capelli e hanno pensieri suicidi». E, ancora: «Se prendiamo 18 a fisica e 30 in biologia e chimica non passiamo».

Il pubblico di Atreju ha solidarizzato con la ministra, contestando gli studenti.