Dal Salento a Bari al Gargano, la Puglia è sempre più rainbow: la nostra guida Lgbtq+ friendly nella terra dell’ospitalità e della bellezza, tra club, bar, party e spiagge.

La Redazione

Il Tacco d’Italia è sempre più rainbow. Nella terra del Barocco, del buon cibo e della bellezza, cresce il turismo Lgbtqi+ e la regione, reduce da ben cinque Pride – che in questa estate 2023 hanno sfilato a Lecce, Bari, Foggia, Martina Franca e Manduria – ormai da anni è una meta tra le più friendly d’Italia e d’Europa. Spiagge, club, bar e luoghi di ritrovo animano le giornate e le notti in ogni periodo dell’anno. Ma è soprattutto d’estate che la Puglia veste i colori dell’arcobaleno, complice il mare cristallino, la natura, la meraviglia dei luoghi: dalle città ricche d’arte ai borghi, dai piccoli paesi dell’entroterra o sul mare alle masserie. Gallipoli è ormai una meta nota e amata ben oltre i confini nazionali, ma offrono tanto anche le altre città e province pugliesi. Scopriamo la Puglia gay friendly attraverso 3 itinerari: il Salento, Bari e il Gargano.

Foto © P.Danilyuk – Pexels

Salento

Da molti anni ormai, nelle province di Lecce, Brindisi e Taranto, si è sviluppata un’intensa scena Lgbtqi+, frequentata soprattutto nel periodo estivo. Gallipoli è il fulcro della vita notturna, insieme a Lecce, Ostuni e Campomarino. Le spiagge più frequentate sono invece a Gallipoli (Punta della Suina e Por do Sol), Campomarino (Taranto) e Torre Guaceto (Brindisi).

Club, bar e locali

Le notti Lgbtqi+ salentine sono il giovedì e il sabato alla Masseria Restuccia, in zona Lequile a meno di 10 chilometri da Lecce, con gli eventi targati Masseria Wave: arte, musica, performance a tema “The Liberation”. Fino a settembre, Masseria Wave ospiterà collettivi, artistə, musicistə e performers da tutta Europa.

Gli eventi Picador quest’anno sono invece al First, all’ingresso di Gallipoli: il sabato con “Egocentrik” e il mercoledì con la “Mala Educaciòn”. “Voice and stage director” anche quest’anno è la performer e musicista salentina Tekemaya, già volto (e voce) di The Voice Italia.

I venerdì sono invece al Ten di Gallipoli con la nuova serata “La Pineta”: in consolle, tra gli altri, c’è il dj e producer leccese Protopapa.

Gallipoli ospita anche lo storico Bar Bellini e i più recenti Gogò Food e drink e Oasi Lounge Bar, tutti e tre nella centralissima via Roma.

Le notti estive più piccanti sono invece ogni domenica al Tacco 12 Club Privè a San Pietro Vernotico (Brindisi) sulla S.S 16 in Zona Castagne: la serata “No Limits”, solo per adulti, è per coppie, singoli e persone Lgbtq+.

Le Spiagge

• Gallipoli (Lecce). Sul litorale di Punta Pizzo (poco prima di Punta della Suina venendo da Lecce), sorge la spiaggia gay storica del Salento, la più frequentata. Si tratta di una spiaggia libera, di scogli e sabbia dal mare cristallino. Un insieme di calette, dove è tollerato il nudismo. Nella pineta adiacente è praticato il cruising. Dalla strada statale, l’uscita da Lecce è quella per “Li Sauli” e il parcheggio è quello del “Ten discoteca”.

• Gallipoli (Lecce). Il Lido Po do Sol è centrale e ben attrezzato. Sulla strada provinciale 200, Baia Verde.

• Porto Selvaggio (Lecce). Nei pressi di Nardò, una grande scogliera gay e naturista. Sulla Litoranea Sant’Isidoro – Santa Caterina, si deve arrivare al bar Fico d’India e percorrere il sentiero che scende fino al mare (non è comodo, ma il panorama è splendido).

• San Cataldo (Lecce). Arrivati al Lido Ponticello (litoranea Nord San Cataldo, via Palinuro – dietro la Darsena Comunale) proseguire a piedi verso nord e camminare per 15 – 20 minuti. La spiaggia gay e naturista è libera, non è ben tenuta ma è la più vicina alla città di Lecce. La spiaggia è frequentata anche da coppie etero scambiste. Nella pineta adiacente si pratica cruising.

• Laghi Alimini (Lecce). Dall’altra parte del Salento, lungo l’Adriatico, altra possibilità è quella della spiaggia libera gay nei pressi dei Laghi Alimini di Otranto, dietro le cui dune vi è possibilità di cruising. In realtà è poco conosciuta e poco frequentata.

• Campomarino (Taranto). La spiaggia gay e naturista d’Ayala è la più nota e frequentata della zona del nord Salento. Le coordinate Google Maps sono: 7GWX+WG Maruggio (Taranto).

• San Vito (Taranto). La scogliera delle Donne Maledette, anche chiamata “Le Conchette” è una spiaggia gay in località San Vito, a 7 km da Taranto sulla strada per il lido Sun Bay. La scogliera corre tutta lungo la via Mormore da cui ci sono diversi accessi.

• Taranto. La spiaggia gay e naturista Cancello Rosso sorge su una scogliera e il panorama è mozzafiato. Indirizzo: via Buganville, Taranto.

• Torre Guaceto (Brindisi). Piccola spiaggia libera in una bellissima riserva naturale WWF sulla statale Bari Brindisi. Non è raggiungibile in auto e pertanto si deve parcheggiare alla prima spiaggia che si incontra uscendo dallo svincolo di Torre Guaceto, poi camminare sulla spiaggia in direzione sud per circa 20-30 minuti. Il posto è davvero incantevole.

• Marina di Ostuni (Brindisi). La piccola spiaggia libera si raggiunge dalla spiaggia di Santa Lucia proseguendo lungo la scogliera in direzione sud verso il villaggio Valtur. Inoltre vi è un laghetto e una macchia mediterranea a Torre Pozzelle, dietro le dune.

• Punta Penne (Brindisi). La scogliera frequentata da naturisti si trova al capolinea dell’autobus 4 (direzione mare), accanto alla torre. Dalla statale 379 Brindisi-Bari, a circa 15 km allo svincolo Serranova-Punta Penna Grossa, svoltare verso il mare, parcheggiare. A piedi proseguire verso destra oltre la spiaggia Granchio rosso e la torre.

Saune e Cruising

• Sauna: Dream on club Privè a Ceglie Messapica (Brindisi), solo la domenica pomeriggio

• Cruising in tutte le spiagge sopra citate (tranne il Por do Sol che è nella zona centrale dei lidi di Gallipoli)

• Cruising presso la Motorizzazione Civile di Lecce (in via Adriatica): molto frequentato sia da gay che da coppie etero scambiste.

• Cruising presso il Parcheggio Capoccia sulla strada provinciale 367 Lecce – Maglie: un’area piuttosto buia, ma frequentata soprattutto di sera.

Bari e BAT

Club, bar e locali

Bari é da sempre una delle città più gay friendly della Puglia. La città e la provincia offrono una vita Lgbt+ molto attiva nei mesi invernali come d’estate, grazie anche a ben 4 spiagge in cui praticare naturismo, rilassarsi e conoscere nuove persone.

Club, bar e locali

I gay bar di Bari sono La Ciclateria (ha due locali, uno sul porto di Bari e uno in centro: sono in Via Venezia 16 e Corte Colagualano 36); il Reverso invece è a Bari Vecchia (Strada Vallisa 79). Quanto agli appuntamenti notturni, le serate Pazzeska sono ogni sabato al Pascià Beach Club sul Lungomare Marina Italiana di Giovinazzo (Bari) e l’ingresso è gratuito.

Il Makumba Tribe Village Community, attualmente in pausa estiva, torna invece sabato 26 agosto all’Acquapark di Bari.

I Giovedì Friendly dell’Eremo Club, ormai una delle serate di punta in tutto il barese, proseguono a Molfetta (Bari) in via Giovinazzo, con concerti e dj set.

Spiagge

• Freak Beach – Pietra Egea / Cozze (Bari). La spiaggia è molto frequentata: per arrivarci, bisogna raggiungere da Cozze il camping Ripagnola e parcheggiare poco dopo. Da qui c’è un accesso alla scogliera. La prima caletta è frequentata da famiglie, mentre la seconda da gay e naturisti. Coordinate Google Maps: 41.031767, 17.156878.

• Torre Calderina (Bari). Oggi questa spiaggia è un rilassante angolo in cui praticare naturismo. Indirizzo: 6HG3+P3 Molfetta, Città Metropolitana di Bari (Coordinate Google Maps).

• Cola Olidda (Bari). Una spiaggetta che si incontra andando in direzione di Molfetta, perfetta per chi vuole trascorrere una giornata in spiaggia senza veli. Indirizzo: 5JVR+F8 Gavetone, Città Metropolitana di Bari (coordinate Google Maps).

• Torre Incina (Bari). Si trova all’uscita Polignano Sud verso Monopoli, è molto amata e frequentata dai nudisti della regione. Indirizzo: X7H5+J6 Monopoli, Città Metropolitana di Bari (coordinate Google Maps).

Saune e Cruising

• Sauna Millennium Bath: è l’unica sauna gay in Puglia, su 2 piani, molto pulita e ben frequentata. Durante l’estate è possibile utilizzare la terrazza esterna (Via Adriatico 13)

• Tutte le spiagge sopra citate

• Cruising nei pressi dello Stadio San Nicola

• Cruising sul Lungomare Nazario Sauro

• Cruising nei pressi dell’Università di Lettere

Gargano

Il Gargano è un territorio pugliese ricco di scogliere e spiagge. In alcune è facile andare a rilassarsi e fare incontri inaspettati. Nella provincia di Foggia però scarseggiano i locali Lgbtqi+ e la comunità gay locale, soprattutto nel fine settimana, si sposta verso Bari o il Salento.

Spiagge

• Spiaggia delle Murgette di San Menanio (Foggia). Sono tre calette incantevoli e si trovano tra San Menaio e Calenella, nel comune di Vico del Gargano. Si tratta di alcune piccole baie senza nome, ma comunque conosciute come Murgette. Non si raggiungono facilmente e per questo sono spesso isolate e attirano molti naturisti. Indirizzo: 41°56’26.1″N 15°58’15.8″E (coordinate Google Maps)

• Siponto (Foggia). Si raggiunge facilmente da Manfredonia e si arriva in un lido sabbioso con un mare molto pulito. La spiaggia è gay-friendly e molto frequentata in estate. Indirizzo: 41°35’22.2″N 15°53’38.9″E (coordinate Google Maps)

Cruising

• Cruising presso la Stazione di Foggia, nel giardino o nella piazza di fronte l’ingresso

• Cruising presso Piazza Cavour, di sera

• Cruising presso Porta Manfredonia

La Mappa delle spiagge in Puglia