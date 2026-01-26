Dopo i morti e le enormi proteste, Trump apre all’ipotesi che l’Ice lasci Minneapolis. Il presidente: “Fatto un lavoro fenomenale. A un certo punto ce ne andremo”. Al suo posto arriverà Tom Homan, lo “zar dei confini”. Fontana conferma l’Ice a Milano, ma poi si corregge: “Non ho notizie a riguardo”

Di Mauro Orrico

Alex Jeffrey Pretti aveva 37 anni, era disarmato ed è l’ultima vittima dell’ICE, la polizia anti immigrati voluta da Trump che sta seminando il terrore in tutti gli Usa e in particolare nel Minnesota. L’uomo è stato freddato a Minneapolis senza ragione, così come Renee Good, poetessa 37enne, madre di 3 figli, uccisa lo scorso 7 gennaio mentre era bordo della sua auto e tornava a casa.

Nei giorni scorsi, in migliaia hanno manifestato a Minneapolis contro l’Ice: è stato il più grande sciopero generale dell’era Trump. Lunedì, il presidente americano indicato la possibilità che l’Ice possa lasciare lo Stato, come chiesto dal governatore del Minnesota e dal sindaco della città. “Abbiamo fatto, hanno fatto un lavoro fenomenale, l’Ice non è destinata a durare per sempre. A un certo punto ce ne andremo, resterà il team antifrode”, ha detto Donald Trump. Il presidente ha anche annunciato che in città arriverà Tom Homan, lo “zar dei confini”. L’uomo è il suo architetto delle espulsioni di massa: una mossa considerata “distensiva”.

Il dietrofront di Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana ha risposto alle domande dei cronisti dicendo che gli agenti speciali dell’ICE sarebbero arrivati per occuparsi della sicurezza di Vance e Rubio, in occasione delle Olimpiadi invernali di Milano – Cortina. Nel giro di poco, però, è poi arrivata la puntualizzazione della Regione, che ha detto che Fontana avrebbe risposto soltanto “in via ipotetica” alle domande poste dai cronisti, senza però confermare la presenza degli agenti anti-migranti di Trump a Milano.