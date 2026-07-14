La Spagna ha battuto per 2-0 la Francia nella semifinale dei Mondiali giocata ieri ad Arlington, in Texas. Domenica 19 luglio sfiderà in finale la vincente dell’altra semifinale, che si gioca stasera tra Argentina e Inghilterra.

La Redazione

A Dallas, davanti a 70mila spettatori, la squadra di Lamine Yamal ha surclassato la Francia per 2-0 in una partita che ha visto le ‘furie rosse’ di fatto mai in pericolo. I due gol sono stati segnati da Oyarzabal e da Pedro Porro. La Spagna è così la prima finalista della Coppa del Mondo. In finale, domenica, troverà una tra Inghilterra e Argentina. La partita è stata praticamente a senso unico, con la Spagna che sin dalle prime battute ha “incartato” la Francia, grande favorita della vigilia.

Foto © X oficial de SEFutbol – Selección Española Masculina de Fútbol

La Spagna torna a giocare una finale dei mondiali di calcio a distanza di 16 anni dall’ultima e unica volta: era il Mondiale di Sudafrica e gli spagnoli vinsero in finale contro l’Olanda.

La nazionale spagnola non perde una partita ufficiale dal 2023: è arrivata a 37 partite consecutive senza nemmeno una sconfitta. Ha così eguagliato il record dell’Italia allenata da Roberto Mancini, che tra il 2018 e il 2021 arrivò a 37 partite senza una sconfitta.