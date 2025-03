Sabato a Roma, in oltre 50 mila hanno gremito Piazza del Popolo per la manifestazione per l’Europa, nata da un appello di Michele Serra su Repubblica.

La Redazione

“È un numero enorme, non perdiamoci di vista”, ha dichiarato Michele Serra dal palco. I partecipanti hanno sventolato centinaia di bandiere della Ue, moltissime anche della pace, oltre a vessilli ucraini e georgiani. Tra i cartelli, tanti erano contro il riarmo, in una piazza che si è rivelata molto plurale, forse troppo per i più critici. All’iniziativa hanno aderito molti personaggi del mondo della cultura, oltre a tutti i partiti di opposizione con l’eccezione del M5S, anche se con sfumature diverse tra chi sostiene il riarmo e chi si oppone. Erano presenti anche numerosi sindaci con la fascia tricolore, dal sindaco di Roma Gualtieri ai sindaci di Bologna, Torino, Milano e Napoli.

Noi c’eravamo, ecco le foto dalla piazza.