Sabato è stata la giornata della mobilitazione internazionale indetta da ‘Youth Strike Coalition’ contro il piano europeo di riarmo. Oltre cento cortei anche in Italia. Cgil e sindacati di base hanno fermato il lavoro con lo Sciopero Generale. Landini: “Siamo un milione e mezzo”.

La Redazione

“Lottiamo per il nostro futuro, non per le vostre guerre” è lo slogan che venerdì ha portato in piazza gli studenti di oltre 25 Paesi, tra cui quelli italiani. La mobilitazione internazionale è stata organizzata dalla Youth Strike Coalition, un coalizione composta da oltre 50 organizzazioni giovanili e studentesche. Cinque sono i punti della loro piattaforma: fine delle politiche di riarmo e investimenti sul welfare; abolizione di ogni forma di servizio militare volontario o obbligatorio; solidarietà con i popoli oppressi a partire dai palestinesi; giustizia climatica e sociale; no all’autoritarismo e alla repressione.

I cortei in Italia e a Roma

In Italia si svolti oltre 100 cortei, in tutto il Paese. Lo sciopero generale è stato di 24 ore e ha interessato tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro è stato nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e ha visto alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari).

“È uno spettacolo assoluto. Siamo ampiamente più di un milione nelle oltre cento piazze organizzate in tutta Italia per lo sciopero generale”, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo l’intervento conclusivo del corteo a Roma.

Foto © Cgil, via Facebook

I quattro leader del campo largo erano tutti in piazza per la mobilitazione della Cgil. Ma fisicamente a distanza: Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono stati insieme alla testa del corteo. Giuseppe Conte è invece arrivato vicino piazza Vittorio, luogo da cui è partito il corteo, per un punto stampa.