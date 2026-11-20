Oltre 100 cortei di lavoratori e studenti per lo Sciopero Generale. Il sindacato: “Adesione al 60%”. Il segretario Maurizio Landini: “Siamo la maggioranza nel Paese. Messaggio a tutta la politica, le persone chiedono risposte”.

Di Marta Foresi

Il grande corteo della Cgil, quello dei Cobas e l’enorme mobilitazione studentesca organizzata a livello europeo in 25 Paesi: venerdì è stata la giornate delle proteste contro il riarmo, il carovita e le politiche belliciste delle destre al governo. In Italia lo sciopero generale è stato di 24 ore e ha interessato tutti i settori pubblici e privati: dalla scuola alla sanità fino al trasporto pubblico locale, ma anche porti e taxi. Lo stop per autobus, tram e metro è stato nel rispetto delle fasce di garanzia stabilite a livello locale e ha visto alcune aziende escluse (Atm a Milano, Atvo a Venezia, Anm a Napoli e Amtab a Bari).

“È uno spettacolo assoluto. Siamo ampiamente più di un milione nelle oltre cento piazze organizzate in tutta Italia per lo sciopero generale”, ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, aprendo l’intervento conclusivo del corteo a Roma. “Le piazze sono piene e tutte le generazioni sono in piazza, è una giornata non che divide ma che unisce. Cento piazze della speranza del cambiamento. Non ci fermeremo, perché siamo la maggioranza in questo Paese”, ha aggiunto. “Anche dopo una giornata come questa, che sta fin dall’inizio indicando un successo davvero molto importante, noi non ci fermeremo. Andremo avanti nei prossimi giorni e continueremo con le mobilitazioni nelle piazze”, ha detto Landini invitando “tutta la politica” ad ascoltare.

Foto © Cgil, via Facebook

Momenti di tensione a Roma ci sono stati all’arrivo del corteo al ministero dell’Istruzione in viale Trastevere. I manifestanti, dopo diversi lanci di bottiglie e bombe carta, hanno sollevato e gettato un cartello stradale e un monopattino verso il cordone di polizia, che si trovava in presidio sulla scalinata ai piedi dell’edificio. Ma alcuni ragazzi hanno bloccato il lancio facendo da scudi umani.

I leader del Campo Largo in piazza

I quattro leader del campo largo erano tutti in piazza per la mobilitazione della Cgil. Ma fisicamente a distanza: Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni sono stati insieme alla testa del corteo. Giuseppe Conte è invece arrivato vicino piazza Vittorio, luogo da cui è partito il corteo, per un punto stampa.