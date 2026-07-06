In vista del summit in Turchia che si apre il 7 luglio, il presidente russo Putin ha sentito Donald Trump e ha minacciato la Polonia: “Se fornisce droni è a rischio”. Intanto Zelensky si prepara a incontrarlo.

La Redazione

Dopo il colloquio con Volodymyr Zelensky, Donald Trump si è trattenuto telefonicamente con Vladimir Putin per quasi un’ora e mezza, in cui lo zar e il tycoon hanno “affrontato la questione di una soluzione in Ucraina” in vista del vertice Nato in Turchia. “E’ stata sottolineata l’opportunità di una soluzione politico-diplomatica del conflitto”, ha detto Yuri Ushakov riferendo sulla telefonata. Ma questo “tenendo debitamente conto dei noti approcci di principio della Russia”, che continuano a essere incompatibili con quelli ucraini. Poi è arrivata la minaccia alla Polonia: “Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza”, ha messo in guardia il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, accusando il Paese di fornire sostegno militare a Kiev. Secondo l’intelligence americana, Mosca starebbe valutando una provocazione armata contro il Paese per “mettere alla prova la risolutezza della Nato”. Il portavoce del Cremlino però ha archiviato come “racconti horror” le ipotesi “ormai troppo diffuse sui media occidentali” riguardanti una possibilità di attacco russo al territorio polacco.

Quanto alla guerra contro l’Ucraina, al momento i negoziati restano fermi, ma la speranza – per entrambi gli schieramenti – è che riprendano presto: “Quando avranno più tempo libero” gli inviati Usa Steve Witkoff e Jared Kushner “saranno sempre i benvenuti a Mosca”, ha sottolineato Peskov.

Foto copertina © V.Putin, via X