Per la seconda notte consecutiva Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi militari. Il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato. Secondo Israele, ci sarebbe un piano dell’Iran per uccidere Trump.

La Redazione

Stati Uniti e Iran si sono scambiati attacchi militari per la seconda notte consecutiva prolungando una serie di ostilità che ha ormai quasi del tutto infranto il cessate il fuoco. Donald Trump dice di non sapere se Washington e Teheran stiano per tornare a una guerra su vasta scala, ma con i giornalisti sostiene che la Repubblica islamica desidera “urgentemente” raggiungere un accordo per porre fine all’escalation in Medioriente. Anche Israele si prepara a riaprire gli attacchi, che in realtà non sono mai cessati. L’Idf è pronta ad attaccare l’Iran “una terza volta, se necessario”, ha detto il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz. “L’esercito è pronto e in allerta per ristabilire la superiorità aerea e colpire ancora in Iran”.

Hormuz è di nuovo chiuso

Il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato. Lo riferisce Al Jazeera citando Bloomberg news. Il blocco è la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi all’Iran. Ieri soltanto 14 navi mercantili avrebbero attraversato lo Stretto di Hormuz in entrambe le direzioni; il numero più basso dall’accordo tra Stati Uniti e Iran del 16 giugno. La media di navi in passaggio per queste tre settimane è stata di 34 navi al giorno.

Il “piano” dell’Iran per uccidere Trump

Secondo il Wall Street Journal, Israele ha condiviso con gli Stati Uniti informazioni di intelligence che, a suo dire, indicano un nuovo piano dell’Iran per uccidere Donald Trump. Mercoledì, parlando con i giornalisti ad Ankara, in Turchia, il tycoon ha fatto riferimento alle minacce contro di lui. “Sono il primo della lista”, ha detto. “Finora, immagino di essere stato un po’ fortunato, ma forse la fortuna non durerà a lungo”. La notizia di un nuovo piano di Teheran per uccidere Trump arriva il giorno dopo che il presidente Usa è rientrato da Ankara cambiando aereo per motivi di sicurezza. Il tycoon e il premier israeliano Benjamin Netanyahu si sono parlati ieri e hanno concordato di mantenere il “coordinamento tra i due Paesi”.