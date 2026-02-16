Secondo l’ultimo sondaggio di YouTrend per Sky, il No è al 51,1% tra chi è sicuro di andare a votare. La bassa partecipazione dovrebbe favorire i contrari alla Riforma. Secondo Pagnoncelli, affinché passi la riforma deve andare alle urne almeno il 46% degli elettori. Si voterà il 22 e 23 marzo.

La Redazione

È un testa a testa fra il Sì e il No per il referendum costituzionale sulla riforma della Giustizia, che contiene la separazione delle carriere dei giudici, per cui si vota il 22 e il 23 marzo. È quanto emerge dal sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24. Con un’affluenza bassa, intorno al 46,5%, il No sarebbe in vantaggio, con il 51,1%, mentre il Sì sarebbe al 48,9%. Ipotizzando uno scenario ad alta partecipazione, con un’affluenza vicina al 59%, il Sì sarebbe avanti, al 52,6%, contro il 47,4% del No.

L’analisi è stata confermata da un altro sondaggio, realizzato da Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, per il quale il Sì sarebbe favorito ma solo con una partecipazione almeno del 46%. Se l’affluenza dovesse essere inferiore – l’ipotesi ad oggi più probabile – il No vincerebbe con il 50,6% contro il 49,4% del Sì. Se la partecipazione arrivasse al 52% (il livello massimo oggi ipotizzabile) la vittoria del Sì sarebbe decisamente più netta, ottenendo il 53,7% contro il 46,3% del No.

Tutti i sondaggi sono concordi nel confermare l’importante rimonta del fronte del No (sostenuto dai partiti progressisti) che fino ad un mese fa era dato in netto svantaggio con il Sì inizialmente oltre il 60%. I favorevoli alla Riforma della Giustizia sono i partiti della maggioranza e Azione di Carlo Calenda.

Quanto alle posizioni dei partiti, chi vota centrodestra sarebbe per il Sì al 93%, mentre chi vota i partiti del campo largo sarebbe per il No all’85,2%.