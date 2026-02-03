L’ex generale e vicesegretario della Lega ha dichiarato: “Proseguo da solo, lontano da impicci e compromessi”. Il nuovo partito di estrema destra che guiderà si chiama Futuro Nazionale. Matteo Salvini si è detto “deluso e amareggiato”.

La Redazione

Con un post su Instagram l’europarlamentare e vicesegretario della Lega Roberto Vannacci ha ufficializzato il divorzio definitivo dal partito di Salvini. “Proseguo per la mia strada da solo, con tutti quelli che inseguono il sogno di lasciare ai propri figli un Paese migliore di quello che loro stessi hanno ricevuto dai propri genitori. Amo la mia Patria e voglio continuare a combattere per lei stando lontano da impicci, compromessi di convenienza e inciuci”, ha scritto Vannacci. Il nuovo movimento – di cui poche ore fa ha depositato il simbolo – si chiamerà Futuro Nazionale e punta ad essere un vero e proprio nuovo partito dell’estrema destra italiana.

Foto dal profilo Facebook di Roberto Vannacci

L’incontro con Salvini

Lunedì Vannacci ha incontrato il leader del partito Matteo Salvini: un faccia a faccia molto atteso dopo le tensioni provocate dal deposito del simbolo di Futuro Nazionale. Tra i due, viene sottolineato, “nessun litigio ma una presa d’atto“.

Poi, il lungo sfogo di Matteo Salvini sui social: “Arrabbiato? No. Deluso e amareggiato. La storia purtroppo spesso si ripete: quanti ne abbiamo visti – continua Salvini – cambiare bandiera e partito, senza ovviamente lasciare il posto in Parlamento e tradendo voto e fiducia dei cittadini. Dispiace umanamente prima ancora che politicamente, ma andiamo avanti tranquilli per la nostra strada”.