Di Mauro Orrico

Il Festival perde ascolti, ma Carlo Conti sdrammatizza: “Pensavo peggio”, ha detto in conferenza stampa. Ma il calo è evidente: tre milioni di spettatori in meno, con una flessione del 24% in termini di total audience. La prima serata condotta da Carlo Conti e Laura Pausini, con il ‘co-co’ Can Yaman, ha raccolto in media, in termini di total audience, 9 milioni 600mila telespettatori pari al 58% di share, rispetto ai 12 milioni 630mila con il 65.3% dell’esordio del 2025. Carlo Conti non ha perso, tuttavia, l’aplomb: “Pensavo di fare un po’ meno, il 55%, quando ho visto il 58% ero molto contento. Immaginavo una flessione maggiore per la controprogrammazione, per il periodo, per i motivi evidenziati nel corso delle nostre riunioni preliminari. Il festival sta bene, lo dimostra questo grande affetto, questi grandissimi numeri. È, mi dicono, il quarto migliore risultato dal 1997 ad oggi. Insomma, mi piace. Io e Ama siamo nei primi quattro posti, quindi siamo particolarmente orgogliosi del nostro lavoro che abbiamo fatto in questi 12 anni, insieme, ovviamente, a Claudio Baglioni”, ha detto il direttore artistico e conduttore.

Credits foto © Ansa

Interessanti come sempre i picchi d’ascolto: in valori assoluti il dato più alto è stato registrato alle 21.59, con 15 milioni 384mila telespettatori su Rai1 per la signora Gianna Pratesi, 105 anni, sul palco a celebrare simbolicamente gli 80 anni della Repubblica. Il picco di share, invece, è stato raggiunto al’1.07, con il 63.9% durante la performance di Leo Gassmann con il brano Naturale.

Francesco Siliato, media analyst dello Studio Frasi all’Ansa ha dichiarato: “È sicuramente un festival meno attrattivo. La platea complessiva è diminuita, a dimostrazione del fatto che Sanremo non ha spinto più persone a mettersi davanti alla tv”.

Sui social, il sentiment non migliora: in tanti bocciano la noia, la banalità di molti testi, il numero elevato di brani e l’eccesso di artisti poco conosciuti al grande pubblico. Molti utenti bocciano anche la co-conduzione di Laura Pausini e nel complesso un festival che guarda probabilmente troppo al passato.