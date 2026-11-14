In cambio, Kiev perderebbe alcuni territori ucraini. Il presidente ucraino ha detto che proporrà la questione davanti all’opinione pubblica nazionale se i partner proporranno il ritiro dal Donbass in cambio dell’adesione alla Nato e all’Ue.

Di Marta Foresi

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che gli Stati Uniti gli avrebbero proposto la cessione di territori ucraini in cambio dell’adesione alla Nato. Lo ha detto lo stesso Zelensky parlando con i giornalisti a Kie. Si tratterebbe dei territori contesi del Donbass. “Ho ripetutamente affermato che l’Ucraina non si arrenderà e non cederà i suoi territori ai terroristi – ha detto Zelensky, secondo quanto riporta l’agenzia Ukrinform – Gli americani mi hanno chiesto: “E se l’Ucraina entrasse nella Nato, si ritirerebbe dal Donbass? Questa è stata la prima volta. Stiamo discutendo con i nostri partner un pacchetto di sicurezza completo che possono offrirci durante i negoziati: garanzie di sicurezza specifiche da parte della Nato e dell’Ue, un esercito ucraino forte, e questo significa un numero adeguato di soldati, armamenti, sostegno finanziario per un certo periodo di tempo, e il Piano di Prosperità, ovvero un piano di ripresa sostenuto da fondi con fonti chiare. Se la parte americana ce lo confermerà insieme agli altri colleghi della Nato, allora chiederò l’opinione della nostra società: lo accettiamo o no? Non ho il diritto di farlo a mia discrezione. Ma abbiamo bisogno di dettagli, che al momento non sono disponibili, e tutto questo è oggetto di discussione”, ha dichiarato Zelensky. “La vera sicurezza in Europa è rappresentata dall’Ue e dalla Nato. Punto. Non esiste altra sicurezza in Europa”, ha concluso il presidente ucraino.

Zelensky ha anche ribadito che non riconoscerebbe i territori temporaneamente occupati come russi.

Foto copertina © Zelensky via X