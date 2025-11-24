Migliaia di persone, in fila per ore, hanno salutato Ornella Vanoni alla camera ardente al Piccolo Teatro di Milano, dalle prime ore di domenica. La celebre interprete si è spenta venerdì all’età di 91 anni. I funerali sono oggi alle 15 nella chiesa di San Marco.

La Redazione

Era nata a Milano il 22 settembre 1934 Ornella Vanoni, che venerdì sera si è spenta a 91 anni per un malore, nella sua abitazione. Cantante, attrice e conduttrice televisiva, è una delle figure più iconiche dello spettacolo italiano. Ha attraversato decenni di storia culturale mantenendo intatta la sua forza espressiva. In oltre settant’anni ha pubblicato più di cento lavori tra album, raccolte ed EP. Tra i grandi successi: “Senza fine”, “Che cosa c’è” e “L’appuntamento”. Considerata tra le voci più autorevoli della musica leggera, Vanoni vanta una carriera lunghissima, iniziata nel 1956 e in piena attività fino all’ultimo. Per il suo novantesimo compleanno si era fatta un regalo, incidendo “Ti voglio” con Elodie e ditonellapiaga e poi anche “Diverse”, un nuovo progetto discografico per BMG. Per poi realizzare con Pacifico, ‘Vincente o perdente’, un diario sentimentale più che un’autobiografia di 90 spettacolari anni di vita.

Gli ultimi tre concerti li ha tenuti la scorsa estate, con due date al Teatro degli Arcimboldi di Milano e una data, l’ultima, alle Terme di Caracalla a Roma.

La camera ardente per Ornella Vanoni è stata allestita al Piccolo Teatro di Milano e già da domenica mattina una lunghissima fila di persone ha reso omaggio all’artista. La camera ardente è rimasta aperta domenica, dalle 10 alle 14 e lunedì, dalle 10 alle ore 13. I funerali sono in programma oggi, lunedì 24 novembre, alle 15 a Milano nella chiesa di San Marco.

Le foto postate da Laura Pausini e Vasco Rossi per salutare la grandissima Ornella Vanoni



Il ricordo degli artisti

Tra gli artisti ed amici che hanno salutato Ornella Vanoni, Samuele Bersani sui social ha scritto: “Perdo l’amica più vitale, curiosa, ironica, profonda e irriverente che abbia mai avuto ma se ‘di là’ c’è veramente un altro mondo, ora Ornella è già insieme a Lucio. L’unica consolazione è questa”.

Vasco Rossi: “Ciao mitica Ornella, grazie per questa interpretazione, per la voce, per l’ironia costante”. In sottofondo la versione della sua canzone ‘Ogni Volta’ reinterpretata proprio dalla Vanoni.

Anche Laura Pausini ha scelto i social per l’ultimo saluto a Ornella: “Ognuno ha i suoi cantanti preferiti – scrive su Instagram- la mia era Lei. Riposa in Pace meravigliosa Ornella, la tua voce, la tua personalità, la tua luce, non ci lasceranno mai. Unica”.

Per Gianna Nannini: “Pensavo non fosse vero. Ornella, chi è come te non muore. Invece dicono che sei morta. Forse di infinita bellezza? Io ti adoro e dentro di me che ti ho conosciuta godo del tuo esistere. Grazie”.

Il ministro della cultura Alessandro Giuli l’ha ricordata così: “Con la sua scomparsa l’Italia perde una delle sue artiste più originali e raffinate”.

