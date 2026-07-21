Il nuovo premier laburista ha accettato l’incarico conferito da Re Carlo III. Ha promesso speranza e cambiamento. Il saluto del dimissionario Starmer: “Lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa”. Giorgia Meloni: “Congratulazioni e auguri di buon lavoro”.

Di Marta Foresi

Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di re Carlo III (che le ha accettate) a Buckingham Palace e Andy Burnham ha accettato l’incarico conferito da re Carlo III di formare un nuovo governo laburista: è ufficialmente il nuovo primo ministro britannico.

“La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che può ritrovare la sua stabilità: è questa la sfida che abbiamo davanti” ha detto Burnham nel suo primo discorso davanti a Downing Street, dinanzi a una folla di familiari, alleati, funzionari ed esponenti di partito festanti. “Dobbiamo fare meglio” di quanto è stato fatto negli ultimi anni “e lo faremo”, ha aggiunto, assicurando di avere “un piano” di lungo periodo, per migliorare il Paese nei prossimi “10 anni”, ribadendo di voler rendere “più sostenibili” le condizioni di chi sta peggio.

Foto © Andy Burnham, via X

Le parole di Starmer

“Il mio lavoro è stato fatto, lascio un Paese più forte e più equo di due anni fa”: Starmer ha tenuto il suo discorso di saluto alla nazione, subito prima di lasciare definitivamente Downing Street. Ha rivendicato ancora una volta di aver risollevato il suo partito in sei anni da leader, dopo una sconfitta “disastrosa” alle elezioni del 2019, e ha nuovamente difeso il suo record di due anni di governo, evocando, la reputazione “internazionale” che afferma di aver restituito al Regno Unito. Non è mancato un riferimento al sostegno all’Ucraina in guerra con la Russia e alla certezza che “la nostra grande nazione” continuerà a stare al fianco di Kiev.

Sul fronte interno, ha parlato di un’economia tornata “a crescere”, invocando l’unità come fattore decisivo per completare il rilancio del Paese e garantire più giustizia sociale e più opportunità a tutti. “Auguro ogni successo ad Andy Burnham, egli avrà il mio pieno sostegno” ha infine rimarcato, ringraziando sua moglie, la sua famiglia, il suo team e tutto il Partito laburista. “La politica sarà sempre uno sport di squadra, ringrazio il popolo britannico per l’opportunità che mi ha dato di servirlo”, ha concluso, definendo questa opportunità “il più grande onore della mia vita”.