Tra capannoni, ville e case private, un viaggio in quello che è stato, e in parte lo è ancora, l’impero mondiale dell’industria del cinema per adulti. È la Valley di San Fernando, una soleggiata periferia sulle colline di Los Angeles.

Da Los Angeles: Marc Scott Harrison

Dagli anni Settenta, queste colline che sovrastano Hollywood ospitano quella che è stata l’industria mondiale del porno. San Fernando Valley è una soleggiata periferia di Los Angeles, chiamata anche Porn Valley, ma anche “Silicone Valley” o “San Pornando Valley”. E’ qui la sede di Playboy Enterprises, oggi PLBY Group, Inc, il marchio iconico che oggi vale oltre 200 milioni di dollari e quotata a Wall Street dal 2021 dopo una fusione con una SPAC. Il suo fondatore, Hugh Hefner, morto a 91 anni, ha trasformato una rivista osé per uomini in un impero multimediale. Poi sono arrivati tutti gli altri e negli anni ’90, l’indotto della cinematografia per adulti ha portato alla Valley 4 miliardi di dollari di ricavi annuali.

La maggior parte dei film porno del mondo sono stati e vengono ancora girati qui, in capannoni, ville e case private. Perché sia stata scelta questa periferia desertica non è un mistero. Paul Fishbein, co-fondatore del gruppo commerciale per adulti AVN Media Network, nel 2002 ha dichiarato ad Associated Press che il settore migrò nella San Fernando Valley grazie agli “affitti bassi e all’accesso al settore cinematografico mainstream“.

Nel 1999 mentre i film tradizionali crollavano del 13%, la produzione dei film per adulti salì del 25%. Un boom a cui contribuì la fine dell’epoca del videonoleggio e l’arrivo di internet. Fu l’esplosione dell’industria. Mark Spiegler è il più noto agente di pornostar. Ha lavorato con le pornostar più note del mondo come Asa Akira, Bobby Starr, Kimberly Kane. Spiegler nel 2016 ha fatturato il 44% in più dell’anno precedente, così come negli anni successivi. Perché il porno non è mai stato realmente in crisi, ma è cresciuto ogni anno, pur cambiando le piattaforme e gli strumenti di fruizione.

In foto: la pornostar Sasha Gray.

Il boom del web e di Onlyfans

Il tramonto del dvd e del videonoleggio, con gli inizi degli anni 2000, è stato sostituito dal web e dai social. I siti più visitati, da YouPorn a PornHub, pubblicano ogni giorno centinaia di video spesso gratuiti, e il mercato dell’hard è cambiato radicalmente. I guadagni non avvengono vendendo i video, ma con la pubblicità e il traffico dati. Ma accanto a Extreme Tube, Tube8, Pornhub e YouPorn, negli ultimi anni sono emersi migliaia di creators privati, che producono quasi sempre dalle proprie abitazioni o location private. Così, San Fernando – almeno agli occhi delle nuove generazioni di sex workers – è diventata solo un ricordo del passato.

Poi è arrivato OnlyFans e il suo fondatore Leonid Radvinsky di Fenix Internationaloggi oggi è il re indiscusso del settore. La piattaforma, fondata nel 2016 a Londra, è nota per la possibilità per i creators di contenuti di vendere materiale (spesso per adulti) direttamente ai propri abbonati tramite abbonamenti mensili e messaggi a pagamento. La piattaforma trattiene il 20% delle transazioni e degli abbonamenti, mentre il restante 80% va ai creatori di contenuti. Fenix International oggi registra ricavi netti di circa 1,4 miliardi di dollari all’anno, con un volume di spesa complessivo da parte degli utenti superiore ai 7 miliardi di dollari.

Cambiano le piattaforme, gli strumenti di accesso e i modelli culturali, ma la ricerca del piacere resta immutata e trasversale. In ogni epoca e in ogni luogo.

Da Los Angeles: Marc Scott Harrison