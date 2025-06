Anche per il 2025 il mare italiano si conferma tra i più puliti d’Europa, con il 95,7% della costa monitorata considerata “eccellente”. In testa alla classifica c’è la Puglia, poi il Friuli-Venezia Giulia e Sardegna.

Secondo il Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa), l’Italia può essere ben orgogliosa del proprio mare. Oltre 24 mila campioni sono stati prelevati nella stagione balneare 2024 da aprile a settembre, analizzando parametri microbiologici fondamentali come Escherichia coli ed enterococchi intestinali. Il mare italiano si conferma essere tra i più puliti d’Europa, con il 95,7% della costa monitorata classificata come “eccellente”. Un risultato che premia l’efficacia dei controlli svolti da Ispra e dalle Agenzie ambientali regionali.

La classifica delle Regioni

Tutte le regioni monitorate, con l’eccezione della Sicilia (che effettua controlli a parte), mostrano livelli di qualità molto alti. La rilevazione non riguarda solo il mare: anche fiumi e laghi ottengono punteggi molto positivi. In totale, solo lo 0,7% delle acque marine italiane è classificato come “scarsa”, in calo rispetto allo 0,8% del 2024. Un risultato che consolida il trend positivo.

Puglia – Per il quinto anno consecutivo è il tacco d’Italia a guidare la classifica del mare più pulito. Con il 99,7% delle acque costiere in classe “eccellente”, la regione è ancora una volta la più virtuosa. Su circa 800 km monitorati, solo tre tratti risultano non eccellenti (ma comunque “buoni”): la foce del Fiume Lauro nella laguna di Lesina, la fogna cittadina di Molfetta e la spiaggia libera Ginosa Marina-Fiume.

Friuli-Venezia Giulia – Sfiora la perfezione con il 99,6% delle coste in classe “eccellente”, grazie a un tratto costiero contenuto ma molto ben gestito.

Sardegna – In percentuale ha il 98,7% di acque eccellenti, ma in termini assoluti è la prima: 1.391 km di mare cristallino, il dato più alto in Italia.

Molise

Quarto posto: 97,7%

Toscana

Quinto posto: 97,6%

Veneto

Sesto posto: 97,4%

Marche

Settimo posto: 97,1%

Basilicata

Ottavo posto: 95,2%

Emilia Romagna

Nono posto: 94,1%

Calabria

Decimo posto: 92,6%

Lazio

Undicesimo posto: 92,0%

Liguria

Dodicesimo posto: 89,9%

Abruzzo

Tredicesimo posto: 89,2%

Campania

Quattordicesimo posto: 88,7%

