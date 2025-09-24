Nella notte sono state colpite almeno 7 barche, anche quella sui cui viaggiano i parlamentari Marco Croatti del M5S e Benedetta Scuderi di Avs. Distrutte le vele, nessun ferito. L’appello alle istituzioni: “Intervenite”.

La Redazione

Stava navigando in acque internazionali a sud di Creta la Global Sumud Flotilla in missione umanitaria verso Gaza quando è stata attaccata dai droni. Questa notte, poco prima dell’una, alcune esplosioni hanno colpito almeno sette barche, tra cui Morgana, sulla quale viaggiano la portavoce italiana Maria Elena Delia e i parlamentari Marco Croatti del M5S e Benedetta Scuderi di Avs: è stata distrutta la vela principale e la randa, stessa sorte anche per un’altra barca. In questo momento chi è a bordo riferisce di attacchi con droni e del lancio di spray urticanti. Non ci sarebbero persone ferite.

‘Queste operazioni – si legge sui social della Flotilla – sono messe in atto da Israele per intimidirci. Ma la nostra determinazione è più forte che mai. Queste tattiche non ci scoraggeranno dalla nostra missione di consegnare aiuti a Gaza. Ogni tentativo di intimidirci non fa altro che rafforzare il nostro impegno’.

PUBBLICITÀ