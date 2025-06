Israele giovedì notte ha attaccato l’Iran: colpiti siti nucleari e decapitati vertici militari e scientifici. L’Iran ha parlato di “dichiarazione di guerra” e ha lanciato missili su Tel Aviv e Gerusalemme.

La Redazione

Il conflitto in Medioriende si espande sempre più: l’attacco di Israele contro il territorio iraniano cominciato giovedì notte segna una nuova fase e questo è «soltanto l’inizio», come ha detto un portavoce dell’esercito israeliano. L’offensiva ‘Leone nascente’ rischia di far sprofondare il Medio Oriente nella guerra totale. Giovedì l’esercito israeliano ha colpito siti nucleari iraniani e ha decapitato vertici militari e scientifici, ma ha bombardato anche zone residenziali di Teheran causando 79 vittime e 350 feriti. Benjamin Netanyahu è apparso raggiante: “Abbiamo colpito al cuore il programma di armamento nucleare dell’Iran” ha dichiarato.

Teheran ha risposto al raid israeliano lanciando una pioggia di missili e forti esplosioni udite a Tel Aviv e Gerusalemme. E’ morta una donna e almeno 63 sono i feriti. Gli abitanti, in fuga, si sono nascosti nei rifugi e in città è tornata la paura. A questo ha fatto seguito un altro raid di Israele sul distretto Teheran dove vivono Khamenei e Pezeshkian e poi ancora una terza ondata di missili iraniani diretti in territorio israeliano.

L’Idf ha annunciato di aver “distrutto il sito per l’uranio arricchito di Isfahan” e Teheran ha promesso 2mila missili.