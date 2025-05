Elon Musk ha confermato che lascerà il suo incarico di capo del DOGE, il Dipartimento per l’efficienza del governo Trump. Tra i motivi ci sono le liti sulla legge di bilancio, il deficit, le aziende in crisi.

Di Marta Foresi

Alla fine è arrivato l’annuncio: l’imprenditore miliardario Elon Musk, a capo di Tesla e SpaceX, ha confermato che lascerà il suo incarico di capo del DOGE, il Dipartimento per l’efficienza del governo degli Stati Uniti, un ruolo che era stato creato appositamente per lui dal presidente Donald Trump per rivoluzionare l’amministrazione del paese con tagli radicali. Musk ha detto di voler tornare a concentrarsi sulle sue aziende, ringraziando il presidente Donald Trump per «l’opportunità di ridurre la spesa pubblica».



La rottura era nell’aria da settimane. Musk aveva criticato apertamente l’ultima legge fiscale approvata dalla Casa Bianca, accusandola di aumentare il deficit e di ostacolare il lavoro del suo team, il Doge (Department of Government Efficiency), nato per ridurre la spesa pubblica americana.

Il progetto DOGE, che nelle intenzioni iniziali doveva portare a un risparmio di duemila miliardi di dollari, ha finito per produrre effetti modesti e controversi, nonostante i licenziamenti indiscriminati e spesso bloccati dai giudici. L’unico effetto concreto si è avuto con lo smantellamento di USAID, l’agenzia di aiuti internazionali.

Negli ultimi mesi, Musk ha progressivamente preso le distanze dalla politica e si è parlato anche di liti frequenti con Trump.

Le difficoltà si sono estese anche alle sue aziende. Le vendite di Tesla sono crollate, il titolo ha perso valore e si è parlato di un possibile cambio alla guida dell’azienda, sempre smentito da Musk.

Nelle ultime settimane, Musk è tornato a mostrarsi sui progetti chiave delle sue aziende. Ha seguito di persona il lancio del razzo Starship, che è esploso in volo ma che lui ha definito «un miglioramento». «Torno a lavorare ventiquattro ore su ventiquattro, dormendo in fabbrica e nei centri dati», ha detto.

Foto copertina © Elon Musk – Keystone