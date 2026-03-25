Dopo un lungo braccio di ferro con Meloni e la richiesta pubblica della premier, la ministra del Turismo, indagata in due processi a Milano, si è dimessa: “Lascio come hai auspicato. Io penalmente immacolata”.

La Redazione

La ministra del Turismo Daniela Santanchè si è dimessa. “Cara Giorgia ti rassegno, come hai ufficialmente auspicato, le mie dimissioni dal ruolo di ministro che avevi voluto affidarmi e che credo di avere svolto al meglio delle mie possibilità e senza alcuna controindicazione”, ha scritto Santanchè nella lettera di dimissioni alla premier Meloni in cui ha anche affermato: “Mi premeva e mi preme sottolineare che ad oggi il mio certificato penale è immacolato e che per la vicenda della cassa integrazione non vi è nemmeno un semplice rinvio a giudizio”.

A carico della ministra c’è un processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e un’indagine per un’ipotesi di bancarotta. Nonostante i malumori anche all’interno della maggioranza, Santanché ha sempre resistito, ma oggi ha rassegnato le dimissioni.