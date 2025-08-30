Oltre 50 imbarcazioni di 44 Paesi cercheranno di portare aiuti a Gaza e rompere l’assedio. La Global Sumud Flotilla partirà il 31 agosto da Barcellona e Genova e il 4 settembre da Catania e dalla Tunisia. È la più grande missione umanitaria di sempre.

La Redazione

Tra il 31 agosto e i primi di semmbre da vari porti del Mediterraneo partiranno le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, un coordinamento internazionale non violento e pacifico di volontari e associazioni non governative che intende rompere il blocco imposto da Israele all’accesso via mare a Gaza per portare aiuti alla popolazione palestinese, stremata da quasi due anni di genocidio e carestia. Domenica 31 agosto le prime flotte partiranno da Barcellona e da Genova e poi il 4 settembre dai porti di Catania e della Tunisia.

Si tratta della più grande missione umanitaria marittima di sempre. All’iniziativa aderiscono 44 delegazioni di altrettanti paesi, tra cui Italia, Francia, Spagna, Regno Unito, Danimarca, Thailandia, Malesia, Bangladesh, Sri Lanka, Turchia, Australia, Nuova Zelanda, Quwait. A bordo ci saranno, tra le centinaia di volontari, anche Greta Thumberg, l’attrice Susan Sarandon e l’ex sindaca di Barcellona Ada Colau. L’obiettivo è duplice: consegnare cibo e beni di prima necessità alla popolazione di Gaza e provare a creare un corridoio umanitario che renda più agevole l’arrivo di aiuti dall’estero.

Tutte le barche si incontreranno nel Mediterraneo orientale (non è ancora chiaro dove) e cercheranno di rompere l’assedio navale imposto da Israele. È un obiettivo molto difficile da raggiungere, quasi impossibile. Attualmente l’esercito israeliano non consente ad alcuna imbarcazione di avvicinarsi alle coste della Striscia e ha anche vietato ai palestinesi di fare il bagno in spiaggia.

(Foto da radiocittafujiko.it)

Tra il 2010 e il 2023 ci sono stati vari altri tentativi di forzare il blocco navale a Gaza, tutti intercettati dalla marina israeliana. Nel maggio 2025 la barca Conscience fu danneggiata da un attacco di droni; a giugno la Madleen, con a bordo l’attivista climatica Greta Thunberg, è stata intercettata e sequestrata dalla marina israeliana; a luglio la stessa sorte è toccata alla Handala, salpata da Siracusa.

La risposta della società civile è stata ed è impressionate, dicono i volontari: a Genova ci si aspettava 40 tonnellate di aiuti e ne sono arrivate oltre 260. I beni che avanzeranno andranno alla missione di Music for Peace in Sudan e alle persone senza dimora in città.

Per sostenere la missione, segui e condividi le pagine social:

instagram.com/globalmovementtogazaitalia

instagram.com/globalmovementtogaza

instagram.com/globalsumudflotilla

Per chi volesse donare, i link sono nelle bio delle pagine Instagram e su:

www.globalsumudflotilla.org