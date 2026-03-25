Sono stati costretti alle dimissioni la capo di gabinetto e il sottosegretario alla giustizia. Ora Meloni vuole le dimissioni anche della ministra del Turismo Santanché. Le opposizioni chiedono che lasci anche Nordio.

La Redazione

L’effetto referendum travolge il governo. Il trionfo del No ha causato un vero e proprio terremoto politico nel governo Meloni e subito sono caduti due esponenti del ministero della Giustizia. Il sottosegretario Andrea Delmastro e la capo gabinetto del dicastero, Giusi Bartolozzi, sono stati costretti a dimettersi su esplicita richiesta di Giorgia Meloni, che ora chiede un passo indietro anche a Daniela Santanchè che per ora resiste innescando un duro braccio di ferro con la premier. Le parole di Meloni sono state durissime: “Auspico che, sulla medesima linea di sensibilità istituzionale (di Delmastro e Bartolozzi, ndr), analoga scelta sia condivisa dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè”.

A carico della ministra c’è un processo a Milano per presunto falso in bilancio sulla sua società Visibilia e un’indagine per un’ipotesi di bancarotta. Nonostante i malumori anche all’interno della maggioranza, Santanché ha sempre resistito continuando a lavorare, anche oggi, nel suo ufficio e confermando gli appuntamenti dei prossimi giorni.

I casi Delmastro e Bartolozzi

Le dimissioni di Delmastro sono legate agli affari con la figlia di Mauro Caroccia, condannato come prestanome del clan Senese, e con cui lo storico esponente di Fratelli d’Italia ha aperto un ristorante a Roma. Per Bartolozzi, invece, è stata cruciale la gestione della campagna referendaria e, in particolare, la frase choc detta a una tv siciliana: “Se vince il sì ci liberemo dei magistrati. Sono un plotone di esecuzione”. Ma pesano anche le scelte fatte al ministero soprattutto sul caso del rimpatrio del generale libico Almasri.

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