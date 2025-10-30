La ricca tradizione dolciaria dell’isola di Gran Canaria affonda le sue radici nel XV secolo. Sapori autentici e tradizioni secolari raccontano un’isola che non è soltanto sole, mare, cultura e paesaggi mozzafiato, ma è anche mandorle tostate, forni a legna e profumo di cannella.

Di Alessandra Sassanelli

Tra montagne vulcaniche e spiagge incontaminate, l’isola di Gran Canaria custodisce un’altra gemma preziosa: la sua tradizione dolciaria, un ricco patrimonio che affonda le sue radici nel XV secolo e riflette un sincretismo di influenze storiche e culturali, tanto che ogni piatto racconta una storia di incontri e scambi tra popoli e paesi diversi. Sapori autentici e tradizioni secolari sono alla base della sua gastronomia dolciaria: mandorle, cannella, formaggio, limone e persino patata dolce sono solo alcuni degli ingredienti utilizzati per cucinare i dolci delle Isole Canarie, che catturano i palati di chiunque visiti l’isola.

I dolci dell’isola di Gran Canaria

Torta di mandorle con bienmesabe

BIENMESABE: questo dolce, che letteralmente significa “che sa di buono, che ha un buon sapore”, è il dolce tipico della tradizione di Gran Canaria, soprattutto nel comune di Tejeda, un meraviglioso borgo rurale dove la ricetta originale è ancora gelosamente custodita dalle famiglie del luogo. Si tratta di una crema densa a base di mandorle tritate locali, zucchero, scorza di limone e cannella e si usa per accompagnare altri dessert, un modo molto sfizioso per aggiungere un tocco tradizionale a qualsiasi dolce più moderno. La mandorla è un prodotto di grande importanza nella gastronomia di Tejeda; ogni anno, infatti, si celebra la Fiesta del Almendro en Flor, la festa della fioritura dei mandorli, in cui le stradine del paese si riempiono di bancarelle che offrono dolci a base di mandorla, artigianato e prodotti locali.

La mandorla canaria è, infatti, la base di un altro dolce locale molto amato: il MARZAPANE DI TEJEDA, un impasto morbido e profumato a base di mandorle e zucchero, che racconta una tradizione di pasticceria antica, dove il gusto incontra la delicatezza. È raro che un abitante di questo paese non lo prepari in casa.

Mousse de gofio

MOUSSE DE GOFIO: mousse leggera e cremosa accompagnata da cioccolato o caffè, questo dolce dal carattere delicato è il perfetto esempio della fusione tra modernità e tradizione, perché utilizza un ingrediente ancestrale, il gofio, alimento tramandato dagli aborigeni ai giorni nostri. Il gofio è sostanzialmente cereale tostato e poi ridotto in farina oggi usato non solo per i dolci, ma come super food nel caffelatte o in versione salata con il brodo di pesce e molto altro.

Truchas de Batata

TRUCHAS DE BATATA (o Cabello de Ángel): croccante all’esterno grazie alla frittura, il suo nome “truchas”, trota, deriva dalla forma a mezzaluna che ricorda quella di un pesce e si prepara soprattutto durante le festività natalizie. Sebbene possa essere farcito anche con confettura di zucca, crema o cioccolato, qualsiasi abitante locale fedele alla tradizione preferisce quelli con la patata dolce che, unita alle mandorle, crea l’equilibrio perfetto tra cremosità e croccantezza.

Suspiros de Moya

SUSPIROS DE MOYA: come lascia intendere il suo nome, questo dolce è un vero e proprio sospiro, una candida meringa croccante fuori e morbida dentro; il suo nome deriva da un villaggio dell’isola di Gran Canaria, Moya, caratterizzato da tipiche case bianche, proprio come questo dolce che si scioglie in bocca in un solo morso.

Huevos Mole

HUEVOS MOLE: piatto molto antico e per questo anche uno dei più rappresentativi di Gran Canaria, questo dolce usa il bianco d’uovo unito ad uno sciroppo ottenuto da zucchero, cannella e buccia di limone. Un procedimento molto semplice, ma dal gusto raffinato, che continua tuttora a conquistare chiunque lo assaggi.

Tortitas de Plátanos

TORTITAS DE PLATANOS: le tortitas de platano sono frittelle dolci fatte con banane, di cui Gran Canaria vanta numerose piantagioni, miste a farina, uova, latte e zucchero, profumate con cannella e scorza di limone; queste frittelle, croccanti fuori e morbide all’interno, hanno un sapore dolce e delicato, spesso servite come spuntino per merenda.

TortiTas de Carnaval

TORTITAS DE CARNAVAL: frittelle tipiche della festa di Carnevale di Gran Canaria, si ottengono da un semplice impasto a base di farina, uova, zucchero e scorza di limone, spesso aromatizzate al rum o all’anice. La loro gustosità risiede nell’abbondante spolverata di zucchero a velo o semolato, non appena pronte.

Senza dubbi, la pasticceria di Gran Canaria è una vera e propria gemma dell’isola, non solo per la sua unicità e bontà, ma soprattutto perché testimone di un’antica tradizione. Ogni dolce profuma di tradizione, ogni morso racconta una storia che ancora oggi è viva e profumata, perché Gran Canaria non è soltanto sole e mare, ma è anche mandorle tostate, forni a legna tradizionali e profumo di cannella.

Credits foto © Turismo de Gran Canaria

