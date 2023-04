La Slovenia conserva una ricchezza naturale, culturale e storica che sorprende. La nostra guida alla scoperta di uno dei Paesi più verdi e sostenibili d’Europa.

Di Marta Foresi

Situata tra l’Europa occidentale e l’Europa orientale – tra Italia, Austria, Ungheria e Croazia – la Slovenia ha porti veneziani sulle coste, paesini bavaresi sulle Alpi Giulie e fattorie in stile ungarico. Il Paese sorprende per la varietà dei suoi paesaggi e il fascino della natura selvaggia. Le destinazioni turistiche più famose del Paese sono la piccola capitale Lubiana e il romantico e iconico Lago di Bled. Ma c’è anche molto altro, da esplorare e amare.

La Capitale, Lubiana, è un vero gioiello, con un bel centro storico (interamente pedonale), il Castello che domina la cittadina, la Cattedrale di San Nicolò e i vicoli, in cui perdersi e assaporare i sapori della cucina slovena.

Nella zona più vicina all’Italia, la Valle dell’Isonzo durante la Prima Guerra Mondiale rappresentava la linea del fronte tra le forze italiane e quelle dell’Impero austro-ungarico. Oggi è il principale centro per gli sport d’avventura del Paese. Dalle acque color turchese, il fiume Isonzo è sicuramente tra i fiumi di montagna più suggestivi in Europa e richiama migliaia di appassionati di rafting, torrentismo, canoa e kayak. I principali centri turistici sono Bovec e Kobarid.

Il lago di Bled è il luogo più iconico del paese. Situato a nord, sul confine con il Parco di Triglav, il lago è circondato da un bellissimo paesaggio alpino e ha un’isoletta da fiaba al suo interno, con il Castello di Bled, il più antico della Slovenia, da cui ammirare il lago e l’isoletta dall’alto.

In un viaggio in Slovenia, poi, non può mancare una visita alle Grotte di Postumia e di San Canziano, ma anche al Castello di Predjama, a Pirano e Portorose, al Lago di Bohinj, alle Alpi Giulie e Triglav.

In foto, dall’alto: Lubiana; Lago di Bled.

Slovenia: cosa visitare

• Lubiana

• Lago di Bled

• Valle dell’Isonzo

• Lago di Bohinj e cascate di Savica

• Alpi Giulie e Triglav

• Castello di Predjama

• Kranjska Gora

• Bela Krajina

• Stanjel e il Carso Sloveno

• Grotte di Postumia e di San Canziano

• Pirano e Portorose

• Nova Gorica e la Valle di Vipava

• Terme di di Lasko e Rimske

• Ptuj

• Maribor

• Saline di Sicciole

In foto, dall’alto: Cascate di Savica; Grotte di Postumia.

Foto © P.Golasowski; E.Kuznetsov; P.Svantner; S.Ujkani (Unsplash)